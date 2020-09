Matt Pokora : menacé par une déséquilibrée, la police a du intervenir !

Matt Pokora était invité à participer à l’émission de RTL « On refait la télé » et bien entendu de nombreux sujets ont été abordés. Ainsi les participants ont pu écouter les histoires de leur idole et de nombreuses anecdotes ont été dévoilées. En effet, le chanteur a parlé de sa vie, de ses tournées, mais aussi de sa déception vis-à-vis des tournées qu’il a du annuler en raison de la pandémie. En effet, il faut se souvenir que le chanteur a poussé un sérieux coup de gueule contre les dispositions pour la maladie dans le monde du spectacle. Et Matt n’a pas manqué de donner un coup de griffe aux collègues artistes qui ont été et sont restés silencieux dans l’affaire des contraintes imposées au monde du spectacle. Mais le chanteur a aussi évoqué un incident bien plus désagréable.

Le chanteur s’est en premier lieu réjouit d’avoir un public respectueux

Matt Pokora a expliqué qu’il a de la chance. La plupart de ses fans sont respectueux. Il a expliqué qu’un public qui écoutait était bien plus agréable qu’un public qui hurlait. Il a reconnu avoir la chance d’avoir un public de sa génération qui commence à venir en famille. C’est donc bien plus calme. Certes, il arrive qu’il y ait des crises d’hystéries quand il apparaît sur certains évènement et c’était le cas le jour où il a fait la surprise à des fans de débarquer dans un cinéma. En fait, c’était à Epinay sur Seine et c’était il y a deux ou trois ans. Matt a débarqué dans la projection. Bien entendu ses fans ont été fous de joie. Mais cela, c’était un choix du chanteur. Par contre, le harcèlement c’est autre chose. Et une fan a harcelé Matt. Il ne l’a pas oublié. Ce sont des événements qui peuvent être traumatisants.

Des fans déséquilibrés

Matt a eu un souci avec une fan. Il arrive que des fans donnent dans l’érotomanie. Ils se persuadent alors qu’une star est amoureuse d’eux. N’importe quel fait ou geste de la part de l’objet de leur désir est alors interprété comme une invitation de la star à la personne qui souffre de cette affection. Et cela peut aller très loin. La personne peut devenir un danger pour la célébrité. Elle va d’abord se rapprocher de celui ou celle qu’elle croit être son amour. Devant l’absence de réaction, elle peut vouloir se venger. Mais, et heureusement pour lui, chez Matt ce n’est pas arrivé à ce stade là. En effet le chanteur a réussi à faire stopper les dégâts avant que cela ne tourne vraiment mal. Il est vrai que ces personnes relèvent souvent de soins spécialisés. Mais les malades sont indétectables tant qu’ils n’agissent pas. Et c’est ce qui est arrivé à Matt.

Une fan qui l’a stalké et a trouvé son adresse

Matt Pokora a été dans ce genre de situation. La star a attiré l’attention d’une fan un peu voire beaucoup déséquilibrée. Cette personne a fait des recherches sur lui. Elle a d’abord commencé par proférer des menaces sur les réseaux sociaux à l’attention du frère de Matt mais aussi à d’autres personnes de l’entourage de Matt. Mais le chanteur n’en a pas dit plus sur l’identité des autres personnes menacées. Par contre, la fan a ensuite débarqué dans l’immeuble où il habitait et elle a sonné à de nombreuses reprises chez le voisin, croyant être à la porte de la star. Ce dernier a bien entendu appelé la police. Les forces de l’ordre se sont très vite aperçues que la femme cherchait en fait le musicien. Ce dernier a été invité à déposer plainte, mais il s’est contenté de déposer une main courante, qui a suffit à régler le problème.