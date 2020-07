Christina Milian – La femme de Matt Pokora plus charmante que jamais !

Ensemble depuis quelques années, à la surprise quasi-générale, le chanteur français Matt Pokora et la chanteuse américaine Christina Milian n’en finissent plus de rendre fou leurs fans, tellement ils semblent très amoureux. Après avoir accueilli un fils un peu plus tôt dans l’année, la jolie brune se démarque aujourd’hui par de très jolies photos.

Christina Milian affiche son corps musclé sur Instagram

On apprenait il y a quelques semaines que la campagne de Matt Pokora était la nouvelle égérie de la marque de lingerie de Rihanna. Photos à l’appui, elle n’avait pas manqué de faire plaisir à ses abonnés, dévoilant un corps post-accouchement absolument parfait. Grande amatrice de sport, la silhouette athlétique de la chanteuse ne laisse aucun doute sur son investissement sportif, pour retrouver sa ligne d’avant grossesse.

C’est donc fière d’elle, et fière de son corps, qu’elle a partagé un nouveau cliché, dans lequel elle porte un ensemble de la collection Savage X Fenty. Une photo qui ne semble absolument pas retouchée, d’autant plus que ce n’est pas le genre de la maison, et qui montre très clairement la bonne condition physique de la jeune femme.

En légende de son message, l’Américaine de 38 ans confie que la confiance en soi est la clé, fidèle à des valeurs qu’elle partage avec la chanteuse Rihanna, toutes deux étant très amies. Non contente de ce nouveau post Instagram, la maman d’Isaïah et de Violet a surenchéri dans sa story, avec d’autres modèles de la marque.



Le jeune couple semble donc avoir le sport en commun, puisque le chanteur aime particulièrement entretenir sa musculature.

La chanteuse Christina Milian très amoureuse de son chéri

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’entre les deux stars le coup de foudre a été aussi immédiat qu’inattendu. Au fil des mois, depuis le début de leur relation, chacun d’entre eux ne manque pas de manifester son amour à l’autre, partageant parfois des propos très intimes avec leurs millions d’abonnés.

Dernièrement, c’est Christina Milian qui s’est fait remarquer pour le soutien qu’elle apporte à son chéri, en partageant sur son compte Instagram une vidéo de son amoureux.

Même si elle a conscience que ses abonnés ne parlent pas français dans leur majorité, elle les invite à aller voir le clip du père de son fils, qui d’après elle les mettra de très bonne humeur.

En retour, Matt Pokora partage souvent des moments passés en famille, et notamment avec la fille de sa compagne, Violet, âgé d’une dizaine d’années. S’il a parfois dû se confronter à des polémiques en tous genres, comme lorsqu’il s’est moqué de la coiffure de sa belle-fille, ressemblant selon lui au logo du coronavirus, la petite tribu n’en a que faire, et continue de construire sa vie comme si de rien n’était. Une paisible existence pour le chanteur français, qui ne manque pas pour autant de revenir régulièrement dans son pays, et qui compte même y scolariser son fils pendant quelques années.