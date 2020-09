Maeva Ghennam (LMvsMonde5) : On voit tout ! Elle choque les internautes avec cette photo !

Maeva Ghennam pose sans haut sur son compte Instagram, les fans sont excités !

C’est encore une fois sur le réseau social Instagram que la belle jeune femme a décidé de mettre le feu sur le web avec une photo sublime qui va encore faire parler d’elle pendant longtemps. Il faut dire que Maeva Ghennam n’en est pas à son premier coup d’essai et sait parfaitement se mettre en avant avec ses plus beaux atouts physiques. Ses plus grands fans se rappellent encore du cliché qu’elle avait partagé il y a de cela quelques jours à peine où Maeva Ghennam apparaissait dans des dessous qui lui allaient à ravir ! Le cliché, où la jeune femme était également parfaitement maquillée, avait déjà récolté plusieurs milliers de likes et y compris de célébrités comme Jade Hallyday.

En souhaitant un bon dimanche à sa communauté, nul doute que ses plus grands fans ont dû grandement apprécier leur week-end en voyant le cliché partagé par la jeune femme. Il faut dire que la jeune femme n’a pas froid aux yeux et n’hésite jamais à se mettre en avant. Elle a pourtant été récemment vivement critiquée par de nombreux internautes qui souhaitent la déstabiliser. En effet, certains n’apprécient pas du tout que la jeune femme et candidate de télé-réalité ait eu recours à des opérations de chirurgie esthétique.

Mais la participante n’a pas sa langue dans sa poche et compte bien leur répondre. Elle a en effet profité de son compte Snapchat pour répondre à ses abonnés qui ne cessent de la critiquer concernant sa chirurgie esthétique, alors même que d’autres fans la trouvent de plus en plus belle sur ces dernières publications. Cela n’a clairement pas plu à Maeva Ghennam qui l’a clairement fait savoir sur sa story Snapchat.

Maeva Ghennam clashe ses détracteurs et leur répond : elle balance tout !

C’est donc cette fois-ci sur le réseau social Snapchat que la jeune femme a décidé de répondre à tous les internautes qui critiquent son physique, et notamment qui lui disent qu’elle avait un physique bien plus avantageux et naturel par le passé. Mais qu’en pense la principale intéressée, Maeva Ghennam ? Et bien elle a clairement répondu qu’elle se sentait bien dans sa peau et dans son corps, et elle compte bien le montrer ! La jeune femme de 23 ans se sent désormais bien dans sa peau et elle veut le faire savoir : une occasion pour elle de partager avec sa communauté des clichés en petite tenue !

Dans le cliché que la candidate de téléréalité a publié, on peut donc la voir dans un petit haut orange qui ne laisse que très peu de place à l’imagination : il n’y a en effet que très peu de tissus sur le sous-vêtement qu’elle porte ! Sur le cliché, la jeune femme réalise un regard qui va aussi ravir ses fans qui ont très chaud, tout comme Maeva Ghennam. En effet, sur le cliché on peut voir qu’elle vient tout juste de déboutonner son pantalon, laissant entrevoir une partie de ses hanches. Il n’en fallait pas plus pour les fans pour s’empresser de liker la photo. En seulement quelques heures, la publication de Maeva Ghennam a connue pas moins de 135 000 likes sur Instagram. Une prouesse réalisée par la jeune femme qui annonce de superbes photos pour les semaines et les mois à venir, malgré l’hiver qui arrive bientôt !