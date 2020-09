Maeva Ghennam : elle poste une photo sans maquillage ni filtre, les fans sont surexcités !

Maeva Ghennam (Les Marseillais) : son secret pour avoir des formes parfaites !

Bien que la jeune femme de seulement 23 ans ait probablement un emploi du temps particulièrement rempli, cette dernière trouve toujours un moment pour donner de ses nouvelles à ses fans qui sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Il faut dire que depuis ses apparitions dans des émissions de télé réalité dans l’année 2018 dans Les Marseillais Australie, elle a su se démarquer avec son caractère bien trempé ! Mais ce n’est pas là la seule force de Maeva Ghennam qui sait très bien mettre en avant ses plus beaux atouts, et y compris son physique…

En effet, lorsque la jeune candidate de télé-réalité n’est pas en plein tournage pour une nouvelle émission, elle n’hésite pas à montrer ses formes très bien fournies qui doivent ravir les hommes et les femmes. Et sur ce sujet, on peut dire que sa communauté est particulièrement bien servie comme en témoigne les commentaires que l’on peut lire ici et là sur ces dernières publications. Il faut dire que Maeva Ghennam n’hésite pas à tout montrer sur ses photos, y compris ses vergetures qui ne la rendent pourtant pas moins belle ni moins attirante.

Comme c’est le cas pour de nombreuses jeunes femmes de la télé-réalité qui profitent des réseaux sociaux pour se mettre en avant, il n’est pas rare de voir des demandes parfois très limites dans les remarques de ses publications, bien que la plupart soient assez bienveillantes et ont plutôt tendance à la féliciter pour sa beauté. Il faut en effet bien avouer que le maintien physique fait sans aucun doute partie des secrets bien gardés de la jeune femme que l’on peut actuellement voir sur W9.

La meilleure preuve ? Ce cliché où la jeune femme apparaît enfin au naturel et qui a rendu complètement dingue ses fans ! Même si on peut clairement apercevoir des différences de physiques sur le visage de Maeva Ghennam quand elle n’est pas maquillée, elle reste malgré tout magnifique pour ses fans qui sont toujours à l’affût sur les réseaux sociaux !

Est-ce pour cette raison qu’elle serait en froid avec une partie de sa famille, comme elle la précédemment annoncé à sa communauté sur son compte Snapchat ? Nul ne saurait le dire, mais on sait d’ores et déjà que la jeune femme a essayé de renouer avec ses proches sans grand succès…

Maeva Ghennam : elle s’ennuie dans son bikini moulant…

Alors que ses fans s’étaient tout juste à peine remis de ses derniers clichés en petite tenue, la belle brune a décidé de ne pas laisser de repos à sa communauté en diffusant de nouveaux clichés qui vont sans aucun doute faire parler d’eux ! On peut la voir sur ces quelques clichés sous le soleil de Marseille en train de se prélasser dans un petit maillot de bain qui met parfaitement en valeur ses formes. Les fans les plus attentifs pourront également remarquer le petit tatouage que Maeva Ghennam porte sur la bas du ventre. On peut ainsi voir parfaitement le bas de son bikini avec ses longues jambes bronzées, mais aussi son dos légèrement cambré, qui aura de quoi donner des idées à quelques hommes dans ses commentaires. Bien que Maeva Ghennam en profite également pour mettre en avant les produits de beauté qu’elle utilise, cela ne gêne pas ses fans et y compris la gente féminine qui souhaiterait se rapprocher de sa beauté fatale.

Car il faut bien avouer que la candidate des Marseillais n’a pas que ses formes physiques pour faire parler d’elle mais également son magnifique visage et ses regards langoureux qu’elle lance parfois à son photographe.