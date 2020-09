Maeva Ghennam violemment clashée sur son physique par un candidat, elle répond cash !

Maeva Ghennam a toujours parlé librement des opérations de chirurgie esthétique qu’elle a fait. Elle n’hésite pas à tenir au courant les internautes de ses envies, choix, mais précise généralement qu’elle n’encourage personne à faire comme elle. Il s’agit d’un choix qu’il faut murement réfléchir et si la candidate de télé-réalité a décidé de modifier son physique, elle ne souhaite pas pour autant à ce que ses fans fassent la même chose.

Gauthier El Himer attaque gratuitement Maeva Ghennam

C’est avec une violence aussi étonnante que gratuite que Gauthier El Himer s’en est pris à la jeune femme. Jugez plutôt : « Petit message aux jeunes femmes : s’il vous plait, ne gâchez pas votre visage avec autant de chirurgies. On dirait Michael Jackson ! Elle n’a même pas 25 ans et elle n’a plus aucune expression du visage ! Surtout qu’elle était jolie à la base. Je suis choqué ! Ne prenez pas cette fille comme exemple. OK, elle est drôle, mais son visage est juste horrible et moche ! Si ça continue comme ça, dans deux ou trois ans, ce serait la première sœur Bogdanov ».

Cette attaque est moins surprenante quand on connait la relation tendue entre Maeva et les jumelles Marine et Océane, les soeurs de Gauthier. Entre Maeva et Océane, la relation est tendue depuis que cette dernière a eu une relation avec Benjamin Samat, alors qu’il était en couple avec Alix, l’amie de Maeva.

On se rappelle des clashs mémorables entre les deux candidates dans Les Marseillais aux Caraïbes il n’est donc pas si étonnant de voir Gauthier El Himer ne pas porter Maeva dans son coeur. Mais de là à l’attaquer ainsi ? Maeva ne s’est en tout cas pas laissée faire et a répondu !

Maeva répond sans citer Gauthier

Sur les réseaux sociaux, Maeva Ghennam a tenu à montrer qu’elle avait entendu les mots de Gauthier à son égard et a souhaité lui répondre, sans pour autant le citer directement (pour ne pas lui donner une quelconque importance, dit-elle-)

« Des gens essayent de me clasher pour exister, mais je ne vais pas leur répondre et leur donner des followers. Pour moi, ces gens sont des petites me*des et des petites crottes de nez ! Je ne leur donne pas l’heure. Je ne les calcule pas. Dans ma vie tout va bien. Je suis naturelle et drôle à la télé. J’arrête de répondre aux c*ns qui clashent juste pour exister. On ne sait même pas qui vous êtes. Arrêtez de gratter du buzz sur mon c*l ! Sans clash avec moi, vous êtes inexistants ! Profitez du soleil, sortez, allez boire un verre avec vos amis, buvez de l’eau, allez faire du sport… »

Gauthier El Himer s’est donc mis deux candidats de télé-réalité à dos, car après Benjamin Samat, c’est Maeva Ghennam qui n’est pas prête de devenir son amie. On se rappelle que lorsqu’il a appris les rumeurs (véridiques) au sujet de la relation entre Benji et Marine dans Les Marseillais vs Le reste du monde, Gauthier El Himer s’était montré très amer, lui qui n’apprécie aucunement le jeune homme.

Maeva : star des Marseillais vs Le reste du monde

Si le franc-parler de Maeva vous séduit toujours autant, sachez que vous pouvez la retrouver tous les soirs dans Les Marseillais vs Le reste du monde. Si elle était absente des deux trois premiers épisodes, elle a rapidement rejoint l’aventure puisque l’équipe des Marseillais a gagné la première épreuve collective.

Et la jeune femme nous rappelle pourquoi elle est devenue en quelques émissions seulement une emblématique candidate de télé-réalité. Son arrivée a été directement accompagnée de punchlines aiguisées qui se dirigent contre Greg, son ex, qui se rapproche en ce moment d’Angèle, une nouvelle candidate.

Gauthier aura en tout cas compris qu’on ne se frotte pas à Maeva sans impunité. Reste à savoir s’il décidera de répondre à la jeune femme ou si le clash s’est terminé avec la réponse de Maeva.