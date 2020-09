Maeva Ghennam fait monter la température avec une photo osée non retouchée où elle assume pleinement son physique

Maeva Ghennam fait sans doute partie des candidates de télé-réalité actuelles les plus connues. En quelques émissions seulement, elle a su imposer son style, sa patte, et se fait remarquer grâce à ses punchlines délirantes et marquantes. Sa relation tendue et tumultueuse avec Greg a également beaucoup fait parler, mais cette histoire semble désormais loin derrière eux.

Si la jeune femme a réussi à se faire sa place au sein de la très sectaire et unie famille des Marseillais (bien d’autres avant elle s’y sont cassés les dents, à l’image d’Aurélie Preston), c’est grâce à son caractère bien trempé. Et surtout, Maeva assume et ne cache rien. Et si c’était finalement cela la clé du succès quand on est influenceur ?

Maeva et la chirurgie ou comment la jeune femme assume tout

Il est loin le temps où les candidats de télé-réalité (ou les personnalités publiques en règle générale) faisaient de la chirurgie esthétique en secret et n’assumaient pas les opérations qu’elles ont pu subir. Désormais, tout cela est bien différent. Et Maeva Ghennam fait partie de ces personnalités qui assument totalement avoir subi des opérations. Mieux encore, elle en parle à ses fans lorsqu’elle décide de modifier un aspect physique et.ou de gommer un complexe. Cependant, n’allez pas croire qu’elle cherche à influencer les personnes qui la suivent.

Maeva ne fait en effet pas l’apologie de la chirurgie esthétique. Elle souhaite cependant rester sans filtre, et raconter sa vie aux internautes. C’est pourquoi elle a à plusieurs reprises tenu au courant ses followers de ses volontés de passer sur le billard.

Maeva Ghennam assume à 100% son physique

La jeune femme n’en reste pas moins énormément critiquée sur les réseaux sociaux, parfois même par d’autres personnalités publiques. Récemment, c’est Gauthier El Himer qui n’a pas hésité à attaquer la candidate sur son physique. Il s’en est pris à Maeva avec une surprenante mais bien réelle violence, et lui reproche d’abuser de la chirurgie esthétique et, par conséquent, de paraître plus âgée. Ils demandent à ses fans de ne pas suivre les pas de la jeune femme.

Maeva a décidé d’y répondre sans le citer, puisqu’elle ne veut pas faire lui faire de la publicité. On peut la comprendre tant la critique était purement gratuite et méchante. Surtout que vous pouvez continuer à critiquer la jeune femme, elle assume totalement. Mieux encore, elle a décidé de poser sur Instagram sans retoucher sa photo. De ce fait, elle montre qu’elle est une femme comme tout le monde : « J’assume mes vergetures ma cellulite et ma peau d’orange ».

Maeva suit les pas de nombreuses influenceuses qui ont, elles aussi, décidé de montrer la réalité et de ne pas se cacher derrière des filtres qui permettent de modifier la réalité. Il a été prouvé qu’Instagram était le réseau social le plus déprimant pour les jeunes. Voir des personnalités publiques assumer ce qui est communément considérés comme des défauts physiques (par les canons de beauté irréels actuels) est donc une bonne chose.

Alix soutient la démarche de sa copine Maeva

Les internautes ont été des centaines à féliciter la démarche de Maeva et de la complimenter sur son physique. Mais la jeune femme a pu compter sur le soutien de sa grande amie Alix. Les deux jeunes femmes se sont rencontrées grâce à la télé-réalité et ont lié une belle amitié. L’ex de Benjamin a commenté les mots suivants sous la photo : « On aime ça« . Magali Berdah, l’agent et amie de Maeva, partage cette pensée puisqu’elle a commenté ceci : « Tu as bien raison« .

Maeva peut s’estimer heureuse, elle qui peut compter sur ses amies pour la soutenir dans ses choix. Elle est actuellement à l’affiche des Marseillais vs Le reste du monde où elle espère soulever une nouvelle fois la coupe avec sa famille. Ses retrouvailles avec Greg ont en tout cas été très électriques et mouvementées, même si elle a pu compter sur la présence de Marvin pour se changer les idées, lui qui semble intéressé par la jeune femme.