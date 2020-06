Maddy Burciaga critiquée par rapport à GMK, elle remet les pendules à l’heure !

Les critiques fusent également pour la jeune femme qui avait décidé de tenter l’expérience avec un YouTubeur. Après une rupture en début d’année, le couple aurait souhaité s’offrir une nouvelle chance, mais selon quelques spéculations, les deux tourtereaux seraient séparés. Bien sûr, ce sont des rumeurs qu’il faut toujours prendre avec des pincettes surtout si les principaux protagonistes ne confirment pas.

Maddy Burciaga critiquée par les internautes

Vous connaissez sans doute les internautes qui peuvent être assez virulents dans leurs propos. Il suffit de poster une photo pour que les remarques soient nombreuses et Maddy Burciaga a pu en faire les frais dernièrement. En effet, la jeune femme a posté un cliché assez simple où elle apparaît avec un sac. Il n’en fallait pas plus pour que les internautes se déchaînent, car ils sont nombreux à penser que l’argent de GMK aurait été utilisé à bon escient. Pour Maddy Burciaga, il fallait mettre les choses au clair et la jeune femme a décidé de répondre.

Maddy Burciaga précise qu’elle n’a pas besoin qu’on lui donne de l’argent, elle précise alors qu’elle peut s’acheter ce qu’elle souhaite puisqu’elle travaille .

. Un internaute avait précisé que GMK l’avait aidée notamment pour les voyages, les restaurants et les sacs de ce genre.

Elle a donc mis les points sur les i sans toutefois confirmer ou non sa relation avec GMK.

Il faut noter que les stars sont souvent contraintes de s’expliquer, ce qui peut être agaçant à la longue. Malheureusement, certains internautes se permettent de commenter sans avoir toutes les informations. Maddy Burciaga précise donc que son sac de marque, elle est tout à fait en mesure de l’acheter seule et qu’elle n’a pas besoin de l’argent de GMK. Bien sûr, tous les commentaires ne sont pas négatifs, d’autres sont positifs et il y a aussi des compliments pour Maddy Burciaga.

L’Instagram sympathique de Maddy Burciaga

Si vous souhaitez découvrir des tenues colorées pour inspirer vos prochaines soirées, sachez que Maddy Burciaga pourra vous proposer quelques vêtements très réjouissants. J’ai beaucoup apprécié ce petit bikini vert fluo qui sera parfait avec une peau bien bronzée, il faut noter que les tons de ce genre sont très à la mode pour les vacances d’été. Vous aurez aussi l’occasion de porter une petite robe rose pour l’été et la tenue classique débardeur/jean fera aussi l’affaire. Le compte de Maddy Burciaga est donc sympathique, car elle propose toujours des tenues et des associations qui sont tendance et susceptibles de plaire aux femmes. Si vous êtes une adepte du shopping, n’hésitez pas à parcourir le compte Instagram de la jeune Maddy Burciaga puisque vous ne serez clairement pas déçu. Entre les robes, les tenues de soirées et les sous-vêtements, vous ne serez pas déçu.