Maddy Burciaga dévoile une nouvelle couleur pour ses dessous ! Vous serez ravis !

Les femmes ont souvent des difficultés pour trouver des dessous à la hauteur de leurs attentes. Le bas est souvent trop petit, le haut a tendance à serrer au niveau du buste et il peut provoquer quelques marques désagréables et douloureuses. Maddy Burciaga a toutefois la solution à tous vos problèmes puisque la jeune femme depuis un hôtel à Dubaï vous propose de découvrir des dessous très réjouissants et ils sont très colorés. Ce sera l’occasion d’injecter un peu de couleur dans votre quotidien.

Maddy Burciaga et ses dessous colorés pour sublimer votre corps

Cette teinte n’a pas été dévoilée de manière anodine puisque Maddy Burciaga vous propose les tons de la gamme New Balcony. Il s’agit de la marque Lounge Underwear. Vous avez donc un produit à mi-chemin entre une version sportive et un dessous traditionnel. C’est surtout l’élastique assez large à la base qui devrait vous apporter un maximum de confort et de maintien.

Généralement, les baleines des dessous sont désagréables, mais elles sont soutenues par l’élastique qui apporte un côté sport sympathique .

. Le bas offre aussi un bon maintien grâce à un élastique et vous aurez une coupe très réjouissante si vous souhaitez affirmer votre féminité.

Maddy Burciaga vous propose aussi un code promo, cela vous permettra d’acheter à moindre coût ses dessous très sympathiques.

Les commentaires ont bien sûr été élogieux pour l’adepte d’Instagram. Ils ont été nombreux à mettre en avant sa silhouette qui est clairement sublimée par ces vêtements rose foncé. Pour certains, il s’agit d’un violet assez clair. Dans tous les cas, Maddy Burciaga connaît un franc succès avec ses dessous.

Pourquoi choisir de beaux dessous ?

Ils ne sont pas visibles, certaines femmes peuvent alors penser qu’il est inutile qu’ils soient sympathiques à regarder. Il ne faut pas seulement vous focaliser sur le confort puisque le côté stylé et féminin est aussi important. Comme pour Maddy Burciaga, vous pouvez mettre en valeur certaines parties de votre corps comme le buste. Vous vous sentez à la fois bien avec ces tenues, mais également belle. Par conséquent, les dessous sont dans un premier choisis pour votre propre bien-être avant de plaire par exemple à votre conjoint.

Vous pouvez aussi adopter des produits traditionnels avec des teintes classiques comme le noir ou le blanc. Le compte Instagram de Maddy Burciaga vous propose de nombreuses teintes qui ne devraient pas vous laisser totalement indifférent. Vous pourrez injecter un peu de couleur très pep’s à votre quotidien. Vous aurez aussi des produits classiques comme le marron, le noir, le blanc ou encore le blanc cassé.