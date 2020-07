Louis Bodin : l’énorme salaire du présentateur de la météo sur TF1 dévoilé en direct !

Le présentateur météo, issu d’un milieu modeste comme il l’avait expliqué dans la presse people, a bien réussi sa carrière puisqu’il gagne aujourd’hui très bien sa vie, comme il l’a lui-même dévoilé récemment.

« Je suis dépensier ! Mes parents étaient plutôt modestes. Mon père était sous-officier dans l’armée de l’air et ma mère ne travaillait pas.

On était trois frères » , confiait récemment Louis Bodin, présentateur météo bien connu de la chaîne TF1, au magazine Non Stop People.

Des origines modestes donc, qui ne l’ont pas empêché de devenir l’un des présentateurs météo les plus connus du PAF et de gagner désormais confortablement sa vie, comme il l’a également dévoilé.

« Je gagne bien ma vie, mais pas autant que peuvent l’imaginer les téléspectateurs. Moi, je suis un journaliste de TF1, pas un producteur. Souvent, on confond avec les présentateurs qui sont producteurs et parfois eux-mêmes à la tête de leur société de production. Là, on est sur des sommes où on peut ajouter quelques zéros. Moi, j’ai un salaire qui est à moins de 10 000 euros. »

Louis Bodin gagne 6 000 euros par mois

« En réalité, j’émarge à 6000 euros sur TF1, a fait savoir Louis Bodin. Il y a eu d’autres époques où dans ces médias-là que ce soit à RTL ou TF1, on avait des salaires beaucoup plus élevés. Aujourd’hui, on sait bien que l’économie est compliquée partout, y compris, et surtout dans les médias, avec l’offre concurrentielle qui est arrivée. Il y a une époque, il y avait trois chaînes, maintenant, il y en beaucoup plus ».

Louis Bodin a également fait savoir à ce même magazine people qu’il ne souhaitait plus évoquer le drame du crash de l’hélicoptère de Dropped, au cours duquel il a perdu de nombreux proches.

Pour rappel, ce terrible drame a eu lieu en 2015 lors du tournage d’une toute nouvelle émission : Dropped, qui devait être diffusée sur la chaîne TF1.

Alors que certaines des personnalités présentes à bord des hélicoptères dépêchés pour l’occasion devaient être larguées dans la nature en Argentine, un terrible accident de vol a eu lieu. Les deux hélicoptères sont entrés en collision, entraînant la mort de dix personnes, dont trois grands sportifs français : le boxeur Alexis Vastine, la navigatrice Florence Arthaud et la nageuse Camille Muffat.

Une enquête pour homicide involontaire avait alors été ouverte par le parquet de Paris, et conduite par la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens (GTA). Une enquête qui a depuis rendu ses conclusions et qui tient la production de Dropped pour coupable.

En avril 2018, une première décision de justice a ainsi été rendue depuis l’accident mortel, survenu en 2015. Le tribunal de Nanterre a conclu à la responsabilité de la société de production d’ALP, Adventure Line Productions ; la même société productrice d’autres émissions d’aventure telles que Koh-Lanta ou Fort Boyard.

Biographie express de Louis Bodin