Lola Marois en bikini : son corps enflamme totalement les internautes ! On voit tout les internautes en redemandent !

L'épouse de Jean-Marie Bigard n'en finit plus de créer le buzz sur la Toile en se dévoilant dans des tenues toutes plus légères les unes que les autres...

Dès qu’il s’agit de créer le buzz sur Instagram, la belle Lola Marois n’est pas la dernière, loin de là !

En effet, la femme de l’humoriste Jean-Marie Bigard adore se prendre en photo dans toutes les positions et dans différentes tenues, toutes plus légères les unes que les autres, au grand dam de son époux qui n’apprécie pas tellement les simagrées de sa femme…

Qu’importe, Lola Marois, maman de jumeaux et comédienne dans Plus Belle La Vie dont le tournage est pour l’instant stoppé à cause du Covid-19, adore se dévoiler quotidiennement sur son compte Instagram notamment, pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans.

Il faut dire que la jeune maman possède des atouts de charme :

une poitrine volumineuse, qu’elle prend toujours soin d’exposer via un décolleté plongeant ,

, mais aussi de longues jambes galbées et des courbes ultra-sensuelles.

D’ailleurs, l’épouse de Jean-Marie Bigard ne cesse d’entretenir son corps de rêve en effectuant de nombreuses séances de gymnastique quotidiennes, qu’elle dévoile également sur son compte Instagram.

Ainsi, confinée ou non, Lola Marois se veut toujours sportive afin de ne pas perdre le moral, mais aussi d’entretenir sa silhouette incendiaire qui fait d’elle une personnalité particulièrement suivie sur les réseaux sociaux. Jean-Marie Bigard en a bien de la chance !

Lola Marois se déhanche sur l’application TikTok !

Dernièrement, et alors même que le tournage de Plus Belle La Vie est interrompu à cause du Covid-19, Lola Marois a souhaité célébrer une importante date anniversaire.

Pour cela, la comédienne a publié sur son compte Instagram une vidéo la dévoilant en train de participer à un shooting pour Plus Belle La Vie.

« Trois ans maintenant que j’incarne Ariane Hersant dans @pblvofficiel ! Je voulais partager avec vous ce premier shooting pour la série qui reste un souvenir merveilleux pour moi.

On se retrouve vite pour de nouvelles aventures, on vous lâche pas, on est là, on est ensemble. Je vous aime !« , a écrit Lola Marois en commentaire de son post Instagram.

Toujours sur son compte Instagram, Lola Marois a également fait savoir durant le confinement qu’elle regrettait de ne pas pouvoir retourner en boîte de nuit ! Afin de se rappeler de bons souvenirs, elle a publié une vidéo la dévoilant en train d’effectuer des pas de danse comme la chanteuse Shakira sait si bien le faire. Ne nous mentons pas, personne ne peut égaler la sublime Shakira ! Toutefois, Lola Marois a su démontrer qu’elle avait visiblement des aptitudes réelles au déhanchement, d’ailleurs les fans se sont empressés de la complimenter :

« Vous êtes notre shakira française? Trop belle », ou encore « En fait tu es la Shakira made in France », pouvait-on lire dans les commentaires, tous élogieux. https://www.instagram.com/p/B-pa4KdqxXK/

Lola Marois magnifique en bikini transparent

La jeune maman, qui possède un corps sublime à faire pâlir d’envie tous les hommes et mourir de jalousie toutes les femmes, a de nouveau créé le buzz sur Instagram en publiant un cliché pour le moins plaisant… Une photo qui a immédiatement déclenché des commentaires élogieux de la part des internautes, qui ont été nombreux à flatter la jeune femme au sujet de son corps aux courbes incendiaires.

« Je suis bouleversé », lui a ainsi fait savoir un internaute, visiblement sous le charme de l’épouse de Jean-Marie Bigard. Un autre a écrit, toujours en commentaire : « Tu es magnifique Lola »…

D’autres followers de la jeune maman lui ont ensuite déclaré leur amour inconditionnel, en écrivant : « Je suis amoureux, mais s’il te plait, ne le dis pas à Jean-Marie Bigard. » Une déclaration intense, conclut par ces mots : « Je t’aime fort ».

Face à cette prose littéraire, d’autres internautes ont tranché en préférant se montrer quelque peu vulgaire, comme cet abonné qui déclare : « J’avoue que t’es bonne« … Niveau déclaration d’amour, on a déjà vu mieux ! Mais, malheureusement, publier quotidiennement des clichés torrides sur Instagram expose forcément à ce genre de commentaires, Lola Marois doit être bien placée pour le savoir…