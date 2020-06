Laurence Boccolini se bat avec sa santé, sa maladie est vraiment difficile à guérir !

Il est toujours difficile d’être confronté à une telle situation et de nombreux malades dans le monde entier ont souvent cette prise de recul.

Lorsque vous savez que votre quotidien ne pourra pas s’améliorer et que vous serez contraint de jongler avec des médicaments, votre moral peut rapidement connaître une chute dramatique.

Laurence Boccolini semble toutefois être une battante et elle a pu le prouver à maintes reprises.

Laurence Boccolini est victime de la polyarthrite rhumatoïde

Il suffit de prononcer ces termes pour que certains internautes connaissent le calvaire que la présentatrice du Maillon Faible peut vivre.

De plus, celle qui a gagné Mask Singer prouve que cette maladie ne l’empêche pas d’avoir des projets, mais dans les coulisses, le quotidien peut tout de même être difficile. En effet, ces inflammations sont douloureuses et parfois handicapantes, mais n’oublions pas que les médicaments ne sont pas forcément au rendez-vous.

Laurence Boccolini précise qu’il y a des traitements à base d’anti-inflammatoires .

. La dégénérescence touche alors les articulations et comme c’est le cas pour toutes les dégénérescences, il est impossible de la stopper.

Vous devez donc apprendre à vivre avec cette maladie qui peut être insupportable.

Dans un entretien, la présentatrice a souhaité s’exprimer sur cette maladie en précisant que les médicaments apportent un peu de baume au coeur, mais la victoire est finalement éphémère puisque vous replongez ensuite dans les douleurs. Par contre, les révélations de Laurence Boccolini sont tristes.

La présentatrice n’a pas le droit de prendre ces traitements

Si vous êtes victime de la polyarthrite rhumatoïde, il y a de grandes chances pour que votre médecin puisse vous proposer un traitement avec quelques anti-inflammatoires. Pour Laurence Boccolini, la situation est identique, mais elle a été malade alors qu’elle effectuait un séjour en Afrique du Sud. Depuis cette époque, les médicaments qui généralement apportent un peu de réconfort ne sont pas autorisés. Elle dresse alors un tableau assez alarmant concernant son quotidien en précisant que la fatigue est très présente notamment certains jours.

Elle peut avoir plusieurs inflammations qui transforment son quotidien en une descente aux Enfers. Son corps est alors douloureux et les symptômes sont décrits comme terribles. Faites une petite recherche sur le Web et vous pourrez constater que la polyarthrite rhumatoïde est vraiment problématique et de nombreux Français sont touchés. Si auparavant, Laurence Boccolini pouvait cacher ses mains déformées, ce n’est plus le cas, il suffit alors de la regarder pour comprendre que la maladie semble gagner du terrain.

Les fans sont souvent inquiets pour la présentatrice et elle tente de les réconforter comme elle peut notamment en partageant son quotidien. Elle avait toutefois été extraordinaire et très surprenante lors de l’émission Mask Singer présentée par Camille Combal. Déguisée en licorne, elle avait prouvé que la chanson était un véritable talent qu’elle possédait.