Laurence Boccolini – Elle a perdu énormément de poids ! Son régime est miraculeux!

Elle est très appréciée par le public français à cause de sa manière d’être et de son sens de l’humour. Comme vous devez certainement le savoir, elle a récemment perdu beaucoup de poids, attisant ainsi la curiosité de tous.

Un changement physique surprenant

En effet, maman d’une petite fille de 5 ans nommée Willow, Laurence Boccolini a fait ses débuts en tant que standardiste à la RTL à l’âge de 17 ans. Un long parcours la faisant passer d’animatrice radio à animatrice télé, puis de scénariste à actrice. Cela en l’espace de 40 ans. En 2018, lors de l’émission le Grand Concours des animateurs sur TF1, qu’elle présentait, sa perte de poids fulgurante choque les internautes, les téléspectateurs et même les médias qui la connaissaient depuis toujours avec ses rondeurs. Un sujet qu’elle a souhaité évoquer au cours d’un entretien avec télé Loisirs sans pour autant trop s’épancher.

Bien qu’elle comprenne le désarroi de ses fans ou des personnes en général qui la suivent sur les réseaux sociaux et qui souhaiteraient qu’elle parle de sa perte de poids. Elle demeure toutefois assez réservée sur ce sujet. Faisant comprendre à la terre entière que c’est très personnel, que c’est son histoire et que pour l’instant, elle ne se voyait pas écrire un livre sur cela ou encore faire de la publicité sur comment elle a perdu du poids. Toutefois, elle fait comprendre que rien ne l’empêche de le faire plus tard.

Les raisons de sa perte de poids

Une perte de poids peut être due à plusieurs raisons.

Elle peut être volontaire et parfois non ! En effet en raison d’une maladie ou d’un trouble, la personne peut se voir perdre beaucoup de poids.

Une maladie : une des raisons ?

Lors de son interview accordée à Télé Loisirs, l’animatrice a expliqué qu’elle avait dû perdre du poids en partie à cause de sa maladie. Elle est en effet atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde.

La polyarthrite rhumatoïde est en effet un trouble inflammatoire chronique des articulations, en particulier des mains et des pieds pouvant avoir des effets très néfastes sur le corps. Dans le cas de polyarthrite rhumatoïde, le système immunitaire de l’organisme attaque ses propres tissus ainsi que les articulations.

À ce jour, il n’existe pas vraiment de remède contre cette pathologie, mais la kinésithérapie et les médicaments peuvent être d’une grande aide, car elles empêchent ou ralentissent la progression de la maladie. De ce fait, la plupart des cas peuvent être traités avec des médicaments dits antirhumatismaux ou encore DMARDS.

De ce fait, cette maladie la fait souffrir quotidiennement, raison pour laquelle elle doit prendre de la cortisone.

Willow : une autre raison ?

https://www.youtube.com/watch?v=9bVRx2AaFUU

Laurence a aussi expliqué que sa fille Willow était âgée de seulement 5 ans et était très active pour son âge, ce qui est une des autres raisons l’ayant poussée à perdre du poids. Afin de pouvoir suivre le rythme de cette dernière, débordante d’énergie, il était en effet primordial pour elle d’être en forme physiquement pour pouvoir partager des moments précieux avec sa fille, mais aussi être en accord avec elle et ses besoins. D’où la nécessité d’adopter un nouveau style de vie.

Les retombées de sa perte de poids

La perte de poids fulgurante de Laurence Boccolini a en effet fait parler beaucoup de personnes. Ce que l’animatrice a d’ailleurs estimé normal, car comprenant le choc émotionnel qu’elle leur a fait subir. S’habituer à un personnage, l’admirer pour ce qu’elle incarnait intérieurement comme extérieurement et du jour au lendemain la voir changer !

Cela ne peut que se comprendre. Toutefois, elle ne s’attendait pas à ce que cela atteigne un stade aussi « disproportionné ».

En effet, après cette perte de poids, elle s’est vue être cataloguée de traître envers les gens en surpoids. Ce à quoi elle a d’ailleurs répondu sur son compte Instagram. Faisant comprendre au monde qu’elle ne s’était jamais considérée comme la représentante des femmes rondes. Que sur aucun interview fait jusqu’à ce jour d’elle, elle ne s’était permis de dire qu’elle représentait les rondes à la télé ! Elle a même révélé avoir dit qu’elle n’assumait pas son corps et donc n’avait jamais prôné le fait d’être très forte.

Cela en faisant également comprendre aux personnes mal attentionnées qui lui écrivent très souvent sur les réseaux sociaux dans le simple but de la dénigrer sur sa perte de poids, en lui rappelant que les gens allaient moins l’apprécier à cause de cela. Elle y répond avec beaucoup de sagesse. Leur faisant comprendre que ce ne sont aucunement ses bourrelets qui ont du talent, mais elle !

Qu’elle a en effet refusé plusieurs fois d’être l’égérie des marques pour rondes ou des marques de régimes, tout simplement, car elle n’assumait pas son corps et que par contre c’était tant mieux pour les filles qui l’assumaient !

L’importance pour elle, c’est d’être bien dans sa peau et dans sa tête. Elle est finalement comme les hommes ou les femmes qui ne connaissent pas la célébrité, elles veulent absolument se délester d’un poids qui est souvent vécu comme un véritable complexe. Vous pouvez donc utiliser à bon escient ses astuces, vous serez peut-être en mesure de préparer votre corps pour les prochaines semaines, car l’été arrive à grands pas, ce sera alors l’heure d’enfiler votre maillot de bain.

Alors que l’été approche à grands pas, les Français et quelques hommes tentent de trouver la recette miracle pour se défaire des kilos emmagasinés au cours de l’hiver. De plus, le confinement a eu des effets dévastateurs, car certains ont été obligés de se réfugier dans la nourriture à cause de l’ennui. Laurence Boccolini aura quelques conseils à vous donner.