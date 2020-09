Kenza Farah : photo de son premier enfant et de touchantes confidences

Vous avez sans doute écouté Kenza Farah en boucle puisque ses titres rythmaient vos journées dans les années 2000. Elle était une artiste très appréciée par la jeune génération et aujourd’hui, elle a pu franchir un nouveau cap. En effet, elle est maman d’une petite fille, elle a donc publié un cliché sur les réseaux sociaux et vous aurez même le droit à un prénom. Cette enfant porte le doux nom de Manel.

Kenza Farah âgée de 34 ans est une maman comblée

La chanteuse révèle qu’il s’agit de sa plus belle histoire, mais également de sa plus belle carrière, et même de sa plus belle chanson. Elle vous présente donc la petite Manel avec cette déclaration très touchante et elle a aussi souhaité bienvenue à sa fillette. Les commentaires ont été nombreux puisqu’ils sont plus de 1700 à avoir adressé une réaction à la suite de la photo.

Si vous suivez Kenza Farah, vous savez sans doute qu’elle était enceinte et elle a partagé plusieurs clichés de sa grossesse .

. C’est donc une grande annonce qui a été faite sur les réseaux sociaux et le cliché a été publié le 26 septembre dernier.

Vous pourrez notamment découvrir cette toute petite main qui se retrouve dans celle de sa maman.

C’est toujours un bouleversement de découvrir un enfant aux côtés de sa maman et Kenza Farah a pu émouvoir de nombreux fans. Ces derniers avaient été quelque peu surpris en juillet dernier puisque la chanteuse a annoncé sa grossesse alors qu’elle avait un stade très avancé. En effet, elle était enceinte de 7 mois lorsqu’elle a fait cette annonce.

Qui est le papa de Manel ?

Bien sûr, les internautes sont souvent très curieux et ils sont nombreux à se questionner sur l’identité du papa. Certaines célébrités peuvent partager l’intégralité de leur quotidien sur les réseaux sociaux, mais d’autres sont particulièrement discrets. C’est sans doute le cas de Kenza Farah puisqu’elle n’a pas dévoilé l’identité du papa et aucune photo de couple n’a été postée. De ce fait, les fans pensaient sans doute qu’elle était célibataire lorsqu’elle a surpris tout le monde avec cette grossesse le 12 juillet dernier.

Dans tous les cas, avec les réseaux sociaux, il est souvent indispensable de conserver une part de mystère, car il peut être dangereux de dévoiler sa vie de A à Z. Kenza Farah souhaite alors préserver sans doute son intimité, mais vous avez déjà pu découvrir sa petite fille et vous pourriez peut-être avoir des photos prochainement sur son compte Instagram.