Pink, son fils de 3 ans atteint du Coronavirus ! Témoignage bouleversant !

La chanteuse Pink a révélé sur Instagram avoir été testée positive au coronavirus.

Son fils de 3 ans a tout comme elle, a été testé positif au Covid-19. Particulièrement inquiète, la star a livré un puissant témoignage sur les réseaux sociaux.

Pink a eu très peur. Il y a quelques jours à peine, la chanteuse révélait avoir été testée positive au nouveau coronavirus, qui cause la mort de plusieurs milliers de personnes chaque jour, partout dans le monde. Comme elle, son fils de 3 ans a également contracté le Covid-19 durant cette pandémie qui a déjà fait plus de 11 000 morts aux États-Unis, d’après le dernier décompte effectué ce mardi 07 avril.

« Nous avons été vraiment, vraiment malades », a fait savoir Pink lors d’un live Instagram avec Jen Pastiloff. La chanteuse a également évoqué la peur qu’elle a ressentie lorsque son fils, Jameson, est également tombé malade : « J’ai passé de nombreuses nuits où j’ai pleuré et je n’ai jamais autant prié de ma vie. À un moment, je me suis dit : ‘Je pensais qu’ils nous avaient promis que nos enfants iraient bien’. Et ce n’est pas garanti. Personne n’est à l’abri de cela. »

Alors que Pink et son fils de trois ans sont tombés malades après avoir contracté le coronavirus, son mari Carey et sa fille Willow n’ont pour l’instant déclaré aucun symptôme.

« Jameson est vraiment malade, a-t-elle expliqué, des sanglots dans la voix. J’ai gardé un journal de ses symptômes au cours des trois dernières semaines, et le mien aussi. Il a encore, trois semaines plus tard, une grande température… Ce fut des montagnes russes d’émotions. »

Le petit Jameson, trois ans, a donc beaucoup souffert en accumulant plusieurs symptômes du Covid-19 : « Une fièvre pendant trois semaines et de la diarrhée, puis de la constipation, puis des vomissements pâles et apathiques et léthargiques et toutes les choses qui vous effrayent en tant que maman ».

La chanteuse Pink a ensuite expliqué aux internautes comment le coronavirus avait affecté sa propre santé, elle qui souffre régulièrement d’asthme. « C’est devenu vraiment effrayant, Je ne vais pas mentir », a-t-elle ainsi conclu dans cette même interview.

Pink fait un don d’un million de dollars pour lutter contre le coronavirus

La chanteuse Pink, qui est donc touchée de très près par l’épidémie de Covid-19, a décidé de faire un don important pour soutenir les travailleurs de la santé, en première ligne dans cette pandémie intense. La maman de Jameson n’a ainsi pas hésité à faire don d’un million de dollars tout en critiquant ouvertement la gestion de l’épidémie de Covid-19 par le gouvernement des États-Unis : « C’est une parodie absolue et un échec de notre gouvernement de ne pas rendre les tests plus accessibles. Cette maladie est grave et réelle ».

Très énervée contre Donald Trump et sa gestion de la pandémie, Pink a également déclaré : « Les gens doivent savoir que la maladie affecte les jeunes et les vieux, en bonne santé et en mauvaise santé, les riches et les pauvres, et nous devons rendre les tests gratuits et plus largement accessibles pour protéger nos enfants, nos familles, nos amis et nos communautés. »

Biographie express de Pink