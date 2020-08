Gigi Hadid et Zayn Malik dévoilent de superbes photos du baby bump de Gigi.

Gigi Hadid et Zayn Malik attendent leur premier enfant. La nouvelle avait été annoncée sur le plateau de Jimmy Fallon lors du « Tonight show » en avril dernier. Le bébé qui s’avère être une petite fille va montrer le bout de son adorable petit nez en septembre. Et les deux futurs parents semblent être sur un petit nuage, comme de bien entendu. En tout cas le futur bébé semble avoir apporté une stabilité dans la vie sentimentale du jeune couple. En effet, ces deux là nous avaient habitué depuis des années à des hauts et des bas dans leur relation. Ils étaient les spécialistes du « je t’aime, moi non plus » . Aujourd’hui leur relation semble apaisée et c’est sans doute dû aux nouvelles responsabilités des deux stars. En effet, donner la vie n’est pas un acte anodin, c’est l’accomplissement ultime de l’amour que se portent deux personnes. Mais c’est aussi une nouvelle façon de vivre, puisque désormais ils auront la responsabilité d’un petit bout de chou qui va être le centre de la vie de la famille mais aussi le témoin de l’amour enfin apaisé que se portent les deux stars.

Un couple de stars qui vit sous les projecteurs

Les futurs parents sont loin d’être des inconnus sur la planète people. En effet, Gigi est une des mannequins les plus demandées au monde. Elle fait partie de la très prestigieuse écurie des anges de Victoria Secret, tout comme sa petite sœur, Bella Hadid. La jeune maman a une carrière de top modèle époustouflante et fait partie, avec sa sœur, des mannequins les plus connus et les mieux payés. Le jeune papa est lui une star internationale de la chanson. D’abord membre du boys band One Direction, Zayn a très rapidement quitté le groupe pour se lancer dans une brillante carrière solo. C’est d’ailleurs cette même structure qui a permis à Harry Styles d’atteindre lui aussi les sommets des charts tant en Europe qu’Outre-Atlantique. Les deux anciens compères ont d’ailleurs tous deux classé un de leurs titres au très prestigieux classement Bilboard Hot des U.S.A.

Une relation à rebondissements

Les deux jeunes gens se connaissent depuis plusieurs années, mais malheureusement au début, leur relation était loin d’être un long fleuve tranquille. En effet, chacun des jeunes gens a la réputation d’avoir un très fort caractère, pour la plus grande joie des tabloïds. Il est vrai que leur liaison tumultueuse avait régulièrement défrayé la chronique. Régulièrement les tabloïds rapportaient leurs ruptures spectaculaires, suivies de leurs réconciliations encore plus spectaculaires. Il leur arrivait de se séparer et de se rabibocher plusieurs fois par an. Aujourd’hui depuis l’annonce de la venue de leur petite fille, le couple semble avoir trouvé son rythme de croisière. Il semble enfin pouvoir se préparer à vivre une vie de famille heureuse autour du bébé qui s’annonce.

Des jeunes parents fiers de leur future famille

Les jeunes parents ont décidé de faire partager leur bonheur à leurs proches mais aussi à leurs fans. Ainsi Gigi a posé pour de sublimes et adorables photos dévoilant avec élégance et grâce un adorable baby bump sous une tenue légère et aérienne. Les photos sont absolument sublimes. La future maman rayonne de bonheur et on la voit très épanouit. Ses formes sont parfaites et nul doute que la petite fille aura dans son berceau le gêne de la beauté et de la grâce, comme sa sublime maman. Bien sûr leurs followers ont adoré les photos et les félicitations et commentaires admiratifs sont nombreux. Et il est vrai que les compliments sont plus que mérités. En tout cas, on souhaite le meilleur à ce futur bébé et gageons que les bonnes fées ne manqueront pas de se pencher sur son berceau.