K.Maro, Faudel, Tragédie… Que sont devenues nos idoles des années 2000 ? Petit tour d’horizon !

Faudel, Tragédie, K.Maro… Les chanteurs français à avoir brillé durant les années 2000 sont nombreux, et certains sont depuis retombés dans l’oubli. Heureusement pour vous, nous sommes là ! Vous souhaitez savoir ce que sont devenues vos anciennes idoles, alors cet article est pour vous ! Petit tour d’horizon sur certaines des plus grandes stars de l’époque.

K.Maro : Chanteur, mais surtout producteur

Du chanteur K.Maro, tout le monde se rappelle le tube Femme Like U. Vous connaissez encore très certainement par coeur les paroles. Mais connaissez-vous une autre chanson de l’artiste ? Pas sûr. Le chanteur a surtout brillé avec ce single qui a remporté en 2004 le NRJ Music Awards de la chanson française de l’année. Il faut dire que le titre est issu d’un album écoulé à plus d’un million d’exemplaires et est certifié disque de diamant.

Sachez que K.Maro n’a jamais quitté le monde musical. Aujourd’hui âgé de 40 ans, il est toujours le producteur de la chanteuse Shy’m et il a fondé East 47th Music en 2013 avec Pascal Nègre chez Universal Music Group. S’il n’est plus le devant de la scène, il n’en reste pas moins très actif.

Faudel : un retour à la musique en 2020

Le petit prince du Raï (c’était son surnom à ses débuts, en 1997), s’est fait connaître avec des tubes comme Tellement N’Brick, Dis-moi, ou encore Je veux vivre. En 2006, il est revenu sur le devant de la scène avec le single Mon Pays, qui connait un joli succès. En parallèle, il apporte son soutien public à Nicolas Sarkozy pour les présidentielles. Par la suite, il se sera fait de plus en plus discret, jusqu’à disparaître totalement de la scène médiatique. Jusqu’à récemment du moins, puisqu’il tente de retrouver sa gloire d’antan.

Avec le single Histoire Chabba, il espère conquérir à nouveau le public qui l’aimait tant il y a quinze ans. « Le choix d’Histoire Chebba appartient à un grand chanteur du rai, qui s’appelle Cheikh Mazouzi que j’apprécie beaucoup depuis que j’étais petit. Il s’agit d’un souvenir d’enfance qui me rappelle la belle époque, du coup, je me suis dit pourquoi ne pas reprendre cette chanson à ma façon, afin de la rapprocher du grand public et la faire découvrir aux jeunes d’aujourd’hui qui ne connaissent pas le vrai Rai « sans prétention », donc l’idée est de rendre le Rai plus « fashion » » expliquait-il à L’Opinion pour promouvoir sa nouvelle musique, publiée sur Youtube il y a seulement quelques jours.

Tragédie : Est-ce que tu m’entends ?

Vous connaissez par coeur leurs deux plus gros tubes, Hey Oh et Sexy pour moi. Les deux chanteurs formaient l’un des groupes les plus connus des années 2000. Il faut dire que leur tout premier single s’est écoulé à 700 000 exemplaires en France. Un incroyable succès pour ces deux inconnus qui rêvaient de gloire. Mais saviez vous qu’ils étaient revenus sur le devant de la scène en mai 2015 en s’appelant Tragédie 2.0 ? Saviez-vous qu’ils ont finalement opté pour Tragédie 3.0 comme ils l’ont révélé sur le plateau de Touche pas à mon poste en juillet 2015 ? Si vous étiez fan de ce duo et que vous souhaitez redécouvrir leur univers, sachez qu’ils ont sorti plusieurs singles ces dernières années : Oui ou non en 2015, Hello en 2016, Coma en 2017, JTND (Jamais tu n’aurais dû) en 2018, ou encore Bandit en 2019.

L5 : Les femmes de nos vies

Grandes gagnantes de Popstar (l’émission qui a révélé Matt Pokora), les membres des L5 ont vécu un joli conte de fée avec la sortie du tube Toutes les femmes de ta vie. Le single fait parti aujourd’hui des titres les plus vendus de tous les temps. Jugez plutôt : il s’est écoulé à plus de 1,6 millions d’exemplaires. Quant à l’album, il a trouvé preneur auprès de 1,2 millions de personnes. Le succès est indéniable et fulgurent. Mais en 2017, et alors qu’elles ont vendu près de 5 millions d’albums, elles décident de se séparer pour se lancer chacune dans une carrière solo. On se rappelle tous de l’essai gagnant de Louisy Joseph avec son tube Assis par terre. Mais depuis, plus rien.

En 2014, Alexandra et Marjorie décident de se reformer sous le nom de Elles 2. Finalement, en 2016, elles sont rejointes par Coralie pour former les New L5 avec deux nouvelles membres anonymes (Adeline et Julie). Elle se lance dans la tournée Back To Basics aux côtés d’autres stars des années 2000 en 2019. On attend depuis de nouveaux morceaux originaux de leur part !