Joyce Jonathan en petite tenue, elle dévoile son très gros ventre grâce à ce vêtement !

Toutes les femmes ne sont pas logées à la même enseigne concernant la grossesse. Si certaines peuvent se vanter de minimiser les kilos, d’autres par contre découvrent un chiffre très élevé sur la balance. Joyce Jonathan vous propose donc de suivre l’avancée de sa grossesse et elle propose un cliché sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu’il s’agit de son premier enfant, le baby bump est donc assez imposant.

Joyce Jonathan opte pour un cliché en noir et blanc

Depuis quelques mois, les annonces se multiplient concernant les grossesses et de nombreuses stars accueillent un heureux évènement. Récemment, c’est Benjamin Castaldi qui a eu l’occasion de porter son fils et Joyce Jonathan se prépare. Au vu de la grosseur de son ventre, elle pourrait bientôt accueillir cet enfant que tous les fans attendent.

Joyce Jonathan propose un très beau cliché en noir et blanc, il a été réalisé notamment par François Berthier .

. Les photos de grossesse ont la cote ces dernières années, les femmes sont nombreuses à poser en compagnie de leur compagnon notamment pour les réseaux sociaux.

La chanteuse révèle qu’elle a sans doute mangé trop de couscous, elle annonce que le cliché est sans doute un très précieux souvenir.

Dans une vidéo, elle partageait donc cette heureuse annonce, car Joyce Jonathan attend une petite fille.

Elle reconnaît aussi qu’elle a pris quelques kilos à cause des gâteaux et c’est le grand malheur des femmes enceintes. Elles sont peu nombreuses à retrouver leur ligne d’antan à cause notamment des écarts alimentaires pendant la grossesse. Si d’autres se mettent au sport, des mamans peuvent se traîner leurs nombreux kilos pendant plusieurs semaines, voire des années. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur sa grossesse, mais également l’arrivée de son heureux évènement, vous avez rendez-vous sur le compte Instagram de Joyce Jonathan. Les commentaires sous cette très belle photo ont été nombreux, les fans ainsi que les stars ont notamment pu la féliciter pour cette très belle silhouette. La dernière étape est souvent la plus difficile pour les futures mamans, les kilos s’enchaînent au même titre que les désagréments.

Joyce Jonathan se questionne sur son enfant

Avec les échographies, vous pouvez notamment suivre la progression du bébé, vous savez s’il se développe bien ou s’il sera assez petit à la naissance. Généralement, la grosseur du ventre est une indication à ne pas négliger, car, plus il est volumineux, plus les chances d’avoir un beau bébé seront importantes. Joyce Jonathan se demande donc si sa petite fille aura les yeux de son père qui sont verts. Il est toujours aussi intéressant de savoir s’il sera grand, petit… Les mamans ont toujours une grande impatience au cours des dernières semaines surtout pour que cet enfant voie enfin le jour.

Toutes les femmes n’ont pas la même grossesse. À l’approche de l’accouchement, les pieds sont souvent volumineux, les douleurs se multiplient, le ventre devient trop lourd, le dos est alors malmené et courbé. Si vous avez quelques problèmes de santé, vous êtes contraint de vous coucher pendant les prochains jours. Tous ces désagréments sont généralement oubliés lorsque le bébé vient au monde. Joyce Jonathan, qui apparaît en petite tenue, aura donc l’occasion de partager un cliché sur les réseaux sociaux lorsque sa petite fille aura enfin vu le jour. Patience, la date approche à grands pas !