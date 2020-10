Johnny Hallyday était apparemment capricieux, certains amis font quelques révélations

Nous apprenons que Laeticia Hallyday était très inquiète puisque Johnny Hallyday pouvait la joindre souvent lors de ce dernier road trip. Lors de son interview sur TF1 dans Sept à Huit et le portrait de la semaine, elle évoque sa grande fatigue qui l’a finalement poussé à consulter des médecins. C’est à ce moment que le diagnostic tombe puisque le Taulier est victime d’un cancer, mais son épouse ne voulait pas lui annoncer cette douloureuse vérité.

Dernier road trip de Johnny Hallyday : pourquoi Laeticia est tombée de haut à son retour https://t.co/ah2qfnbcbq pic.twitter.com/Abnu2czLNj — Gala (@GALAfr) October 13, 2020

Un caprice de Johnny Hallyday aurait pu tout changer

Le 23 octobre, les fans du chanteur pourront découvrir un coffret avec notamment un titre inédit et des images de son road trip. Ce dernier aurait été éprouvant puisqu’il était déjà fatigué à cause de la maladie dont il ne connaissait pas encore le nom. Laeticia Hallyday a révélé que ce sont les médecins qui ont évoqué le cancer alors qu’elle l’avait préparé à entendre ces mauvaises nouvelles. Le personnel soignant ne lui laissait pas plus de deux ou trois mois à vivre, mais elle avait refusé que cette durée soit évoquée.

Laeticia Hallyday a estimé qu’elle avait eu raison puisque Johnny Hallyday est finalement mort 15 mois plus tard .

. En ce qui concerne son road trip, il n’aura pas pu voir le jour à cause d’un caprice selon les propos de certains amis.

Ils ont notamment pu se confier dans les colonnes de Paris Match que vous pouvez retrouver depuis le 21 octobre.

Découvrez A Nos Promesses la bande-annonce de l’ultime Road Trip de Johnny Hallyday@LHallyday https://t.co/9sIOZGwEqF via @ActuaNewsFR — Fanfan (@simeon95260) October 19, 2020

Pierre Billon précise que son ami avait une seule envie, celle de démarrer au plus vite, il avait l’attitude finalement d’un « gamin énervé ».

Johnny Hallyday n’appréciait pas sa moto

Pour ce road trip, c’est la marque Indian qui avait préparé les motos puisque la marque préférée du chanteur à savoir Harley-Davidson n’avait pas voulu collaborer comme le mentionne Gala. Johnny Hallyday est toutefois stupéfait lorsqu’il a constaté que sa moto était rouge alors qu’il y avait une version blanche et les autres étaient noires. Johnny Hallyday aurait alors fait un caprice pour ne pas conduire ce deux-roues et pour qu’on lui donne une autre couleur.

C’est finalement François Goetghebeur qui a pu conduire la rouge, la situation a pu être débloquée et la troupe est partie en road trip. Par contre, le Taulier n’appréciait pas les sacoches qui étaient également rouges. Il précise qu’il aurait fallu les peindre en catastrophe pour qu’elles soient de la même teinte. C’est pour cette raison que le rockeur a finalement une moto toute noire et non rouge comme cela avait été prévu au départ par la marque apparemment.