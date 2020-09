David Hallyday : voici ses craintes concernant l’héritage de Johnny

L’héritage de Johnny Hallyday a refait surface dans la presse lorsque les fans ont pu découvrir le nouvel opus du chanteur. En effet, Laeticia Hallyday a fait une annonce sur Instagram en précisant qu’un coffret avec son dernier road trip sera prochainement en vente. Certains se demandent si le rockeur a pu donner son aval, mais ils peuvent toutefois compter sur David Hallyday, qui semble veiller à l’héritage artistique de son père. C’est le 19 septembre dernier qu’il a pu accorder une interview à TruthCelebs. Il a donc été contraint de s’exprimer sur cette question de l’héritage.

David Hallyday veut que tout le monde passe à autre chose

Le fils de Johnny Hallyday estime qu’il n’y a plus de conversations à avoir puisque le discours est clos et l’affaire a été résolue avec Laeticia Hallyday. Même s’il n’a pas forcément l’envie de s’exprimer sur ce sujet, il est toutefois très attaché à l’héritage de son père. Il a donc révélé qu’il ne fallait pas gâcher un héritage artistique avec un lancement récurrent de nouveau concept. Il est impératif d’apprendre à doser les sorties.

David Hallyday se confie sur son nouvel album "engagé" https://t.co/yvdmeaz81q pic.twitter.com/xkwT1L4JmM — Pure Charts.fr (@purecharts) September 19, 2020

David Hallyday estime qu’il ne veut pas une surconsommation avec une multitude de projets .

. Il a également précisé qu’il verra ce qui pourra se présenter dans le futur, mais il souhaite aussi se focaliser sur la nature des projets.

David Hallyday souhaite le rappeler au cours de cet interview puisque Johnny était un être humain et non un produit qu’il faut exploiter à foison.

Il révèle alors qu’il faut sélectionner les bons projets et les dévoiler au bon moment, mais David Hallyday semble contre une sortie récurrente de nouveaux produits susceptibles de toucher de près ou de loin Johnny Hallyday. Certains se demandent alors s’il a pu donner ou non son aval pour la sortie de ce coffret dans quelques semaines avec notamment un titre inédit. D’autres critiquent les choix de Laeticia Hallyday puisqu’elle est critiquée à maintes reprises en utilisant l’image de « son homme » pour renflouer les caisses alors que les dettes sont nombreuses.

🚨 "Mon père, ce n'était pas un produit" : David Hallyday tacle à nouveau Laeticia Hallyday https://t.co/glBqWFNtuO pic.twitter.com/Jfd0KzKHup — Public Mag (@InsidePublic) September 21, 2020

Laeticia Hallyday est désormais au courant

L’épouse de Johnny Hallyday prend peut-être connaissance de la presse, mais David Hallyday a également pu lui dire de vive voix ou par avocats interposés. Elle ne devra sans doute pas sortir des projets à foison uniquement pour engendrer de l’argent et monter un business. Comme le précise son fils, il faut sélectionner les projets pour qu’ils aient finalement un sens puisque son père n’était pas un produit et il ne souhaite sans doute pas qu’il le devienne. Par contre, si l’épouse du Taulier décide de sortir plusieurs produits, David Hallyday va-t-il se dresser contre ses plans ?

Héritage de Johnny Hallyday : David Hallyday inquiet, il met en garde Laeticia https://t.co/v9wtXJyjcp pic.twitter.com/30JIX3tnOB — Non Stop People (@NonStopPeople) September 21, 2020

Cette affaire rythme la presse depuis plusieurs années et, comme avait pu le révéler David Hallyday lors d’une interview, à la radio, il souhaite sans doute tourner la page et ne pas « saouler » les personnes avec cette affaire. La situation est désormais calme entre les deux clans Hallyday, un terrain d’entente a été trouvé notamment avec sa soeur à savoir Laura Smet. L’apaisement est donc au rendez-vous, mais il ne faudra pas que Laeticia Hallyday s’habitue à des sorties récurrentes concernant les projets de Johnny. Comme certains fans peuvent s’en douter, elle a forcément de nombreux titres et vidéos qui n’ont jamais été utilisés par le Taulier. Elle pourrait alors les exploiter, mais elle n’a jamais mis en avant une telle volonté dans tous les cas.