Jean-Michel Maire, le chroniqueur de TPMP avoue toucher un salaire indécent, découvrez ce gros montant !

Alors que certains Français peinent à boucler leurs fins de mois, certains chroniqueurs ou animateurs n’hésitent pas à dévoiler au grand jour leur salaire.

Les commentaires sur le Web sont alors nombreux et parfois, ils sont assez négatifs.

Des Français estiment que les chroniqueurs n’ont pas un travail très éreintant, il est alors affolant de toucher des sommes aussi élevées.

Le monde de la télévision n’est pas le seul à faire grincer des dents, car celui dédié au ballon rond est aussi pointé du doigt. Certes, les montants ne sont pas les mêmes, car les footballeurs touchent des millions.

Jean-Michel Maire est beaucoup plus franc que Cyril Hanouna

Le présentateur de Touche pas à mon Poste ou encore de C que du kiff depuis le lundi 11 Mai n’est pas franc sur son salaire. Il ne ment pas, mais il ne veut pas lever le voile sauf si quelqu’un possède le montant exact. Il a estimé à maintes reprises qu’il n’était pas nécessaire de partager cette information et il est aussi difficile de connaître le patrimoine financier du présentateur. Il n’est pas seulement aux commandes de plusieurs émissions sur C8 puisqu’il a des parts dans différents business et il est aussi un producteur notamment pour Valérie Bénaïm. En ce qui concerne Jean-Michel Maire, il n’a pas voulu tourner autour du pot très longtemps à ce sujet.

L’information concerne les intervenants dans Scènes de Ménages, car certains acteurs ont pu dévoiler leur salaire .

. Alors que les chroniqueurs lancent le débat sur ce sujet, Cyril Hanouna interroge Jean-Michel Maire pour connaître le montant qu’il reçoit tous les mois.

Au lieu de se défiler, il a préféré être très franc et il a estimé qu’il gagnant près de 10 000 euros par mois pour sa présente à la télévision.

Le chroniqueur précise également qu’il touche la même somme que l’un des acteurs de cette émission à succès sur M6.

Il ajoute également que c’est indécent, une remarque qui permet à Raymond alias Cyril de répondre qu’il apprécie sa franchise.

Bien sûr, avec les réseaux sociaux, les informations circulent à une vitesse grand V et les internautes ont parfois des difficultés à comprendre ces sommes qui sont perçues, car finalement, un chroniqueur est assis derrière une table pour raconter n’importe quoi. Il faut savoir qu’il y a un véritable travail en amont, car même si la « rigolade » est au rendez-vous pour les chroniqueurs de TPMP, ils doivent tout de même s’investir, travailler des chroniques, regarder des émissions ou encore se tenir au courant sur les actualités.

Jean-Michel Maire, le fidèle compagnon de Cyril

Impossible d’envisager une émission sans ce chroniqueur puisqu’il est présent depuis le premier jour et Cyril Hanouna n’a pas hésité à le saluer à de nombreuses reprises. Il est sans doute l’un des plus fidèles aux côtés de Valérie Bénaïm par exemple. Il n’était donc pas surprenant qu’il soit sur le plateau de C que du kiff lors du déconfinement. Pendant le confinement, il était aussi en duplex, mais il aurait été seul et malade. Il avait alors avoué en direct qu’il avait dépassé les limites imposées par le chef de l’État notamment en précisant qu’il était sorti voir des amies à plusieurs reprises. Ces propos n’avaient pas forcément fait bondir la toile, car les Français sont nombreux à avoir agi de la même façon. Il suffit alors de regarder les réseaux sociaux pour constater que les règles sanitaires n’ont pas forcément été respectées de A à Z.

Ce n’est pas la première fois que les salaires des chroniqueurs sont évoqués et certains toucheraient plusieurs centaines d’euros par jour. En effet, ce sont les plus anciens et ceux dont la notoriété est importante qui peuvent espérer une somme aussi importante. Les autres comme Raymond doivent se contenter d’un montant un peu plus faible. Dans le monde de la télévision, les salaires sont toujours au coeur des polémiques au même titre que celui dédié au ballon rond. En effet, certains Français doivent parfois travailler toute une vie pour espérer gagner même pas un tiers de ces sommes.