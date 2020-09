Jean-Luc Reichmann : sa photo bouleversante à l’occasion de la rentrée des classes…

Jean-Luc Reichmann revient sur son parcours scolaire…

Si aujourd’hui l’animateur de TF1 Jean-Luc Reichmann est établi dans le paysage audiovisuel français, cela n’a pas toujours été le cas et le chemin a été particulièrement long pour l’animateur de 59 ans. En effet, alors qu’il a d’abord été connu pour ses nombreuses voix-off à la télévision avec notamment Nagui, Jean-Luc Reichmann était à l’époque loin de s’imaginer que quelques années après, il serait en train de présenter le jeu des 12 Coups de Midi sur TF1 ! Mais en cette période toute particulière que nous vivons actuellement, l’animateur a partagé également un message sur la rentrée des classes dans sa story Instagram, où accompagné d’un beau bouquet de fleurs, il appelle les français à redoubler de vigilance pour ne pas connaître une seconde épidémie de coronavirus. En effet, les effets pourraient être catastrophique pour la santé des français et pour toute l’économie française.

“Faîtes bien attention à vous et ceux que vous aimez, mettez des masques !”

Mais en plus du message très affectueux que l’on a pu retrouver aujourd’hui dans la story Instagram de Jean-Luc Reichmann, l’animateur star de TF1 a également diffusé une photo très émouvante de lui-même sur les bancs de l’école il y a de cela plusieurs dizaines d’années maintenant. C’est donc dans une superbe photo en noir et blanc que l’on retrouve l’animateur des 12 Coups de Midi sur son compte Instagram.

Dans le cliché qui a d’ores et déjà récolté plusieurs milliers de like (et parmi eux, celui de sa fille Rosalie Reichmann), on retrouve le très jeune Jean-Luc Reichmann dans une classe de primaire et avec une attitude très studieuse. En effet, alors qu’il est coiffé et habillé d’une très belle chemise blanche et d’un pull noir, le jeune élève fait son plus beau sourire au photographe tout en écrivant. On ne sait malheureusement pas ce qui est écrit sur les quelques feuilles posées sur son bureau, mais qui sait si l’une d’elle ne parlait pas de son futur métier d’animateur star…

Parmi les commentaires, on retrouve de très nombreux messages de soutien qui souhaitent une excellente rentrée à l’animateur. En effet, ces derniers jours, de nombreuses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias concernant l’avenir de Jean-Luc Reichmann sur les antennes de TF1 : doit-on s’attendre à un arrêt complet des 12 Coups de Midi ou à un remplacement de l’animateur au pied levé ?

Jean-Luc Reichmann : en froid avec TF1 ? Il balance tout sur les réseaux sociaux !

C’est une annonce qui a eu l’effet d’une bombe que l’on a pu lire ici et là : Jean-Luc Reichmann serait en froid avec TF1 ! On imagine qu’une telle annonce qui a dû faire bondir plus d’un spectateur a probablement donné lieu à de nombreuses inquiétudes. En effet, il n’est pas rare de voir pour le mois de septembre des départs et des arrivées de nouvelles émissions, mais est-ce le cas pour Jean-Luc Reichmann alors que son émission est au plus haut dans les audiences ?

Et bien c’est encore une fois sur son compte Instagram que l’animateur est revenu sur ces nombreuses rumeurs. Dans une vidéo qui dure quelques minutes, Jean-Luc Reichmann affirme qu’il a bel et bien repris les tournages des 12 Coups de Midi pour la rentrée et que les relations avec TF1 n’ont jamais été aussi belles qu’aujourd’hui, tout comme le rayon de soleil que l’on peut voir dans sa vidéo…

En revanche, nul ne saurait dire si l’émission réserve des nouveautés pour cette saison qui sera sans aucun doute exceptionnelle.