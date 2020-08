Jean-Luc Reichmann est-il trop gros ? Voici sa réponse avec une bonne dose d’humour !

Jean-Luc Reichmann est de retour dans les 12 Coups de midi dans une autre version de l’émission puisque les conditions sanitaires empêchent la production de proposer un autre format. En effet, le public ne pourra pas être accueilli alors que des chaînes ont fait des choix différents. Par exemple, pour la France a un incroyable talent, le public sera présent, mais le nombre se réduit le plus possible et les masques seront imposés. La dernière déclaration du présentateur ne concerne pas son émission, mais son corps.

Jean-Luc Reichmann sait qu’il doit perdre du poids

Sur son compte Instagram, Jean-Luc Reichmann a donc fait une déclaration très appréciée par les internautes puisqu’il a toujours beaucoup d’humour. Il est finalement le même à la télévision et sur les réseaux sociaux. C’est sans doute pour cette raison que le programme rencontre un succès aussi conséquent. Il a révélé qu’il savait qu’il devait perdre du poids, mais Jean-Luc Reichmann a un problème, car il « n’aime pas perdre ». Les réactions ont alors été nombreuses et les abonnés sont plusieurs à lui signifier qu’il n’a pas à perdre quelques kilos.

Jean-Luc Reichmann est-il trop gros ? La réponse a été majoritairement négative pour les internautes .

. Ils ont été nombreux à lui signifier leur avis alors que cette course insupportable à la minceur ne cesse de prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux.

Les internautes ont toutefois pu rire puisque Jean-Luc Reichmann est aussi apprécié pour son humour que ce soit sur ou en dehors du plateau.

Depuis quelques années, les applications comme Instagram ont valorisé les corps « parfaits », mais la plupart des photos sont retouchées de A à Z. Les abonnés sont alors induits en erreur et cela provoque parfois des complexes surtout chez les femmes. Ces dernières veulent absolument perdre du poids pour ressembler à une star. Le phénomène touche aussi les hommes, car ils veulent tous des corps très musclés puisqu’il s’agit d’une tendance. Il n’existe pas une norme spéciale pour les silhouettes, si vous êtes bien dans votre corps, c’est le principal. Il est alors inutile de courir après des corps qui n’existent pas toujours.

Jean-Luc Reichmann a le soutien des abonnés

La photo postée montre avec humour qu’il n’aime pas perdre et se lancer dans un régime pourrait alors être difficile. Dans tous les cas, les abonnés ont pu lui apporter leur soutien en révélant qu’il était en réalité très bien comme il était. Il partage souvent des photos très réjouissantes comme celle de la télévision. Si vous avez environ plus de 30 ans, vous avez sans doute connu ce poste avec les boutons sur les côtés, la télécommande n’avait pas encore été inventée. Les enfants étaient alors mis à contribution, ils avaient la tâche d’appuyer pour choisir les chaînes, mais, à l’époque, elles étaient peu nombreuses.

Le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann apporte toujours un peu de fraîcheur et, pendant le confinement, il n’a pas hésité à user de son humour pour divertir les adeptes de l’émission. Vous pourrez alors retrouver ses goûts, ses passions, mais également des passages importants des 12 Coups de midi. Il a même obtenu un gâteau en juillet dernier puisqu’il a soufflé les 10 années à la présentation de ce programme indispensable à TF1. Il est diffusé tout au long de la semaine et de l’année sur la chaîne principale. Il existe même des émissions spéciales pour la Saint-Valentin ou pour Noël.