Hélène Ségara en pleurs : grosse frayeur sur le plateau de La France a un incroyable talent

Une chute est si vite arrivée sur le plateau de La France a un incroyable talent. Ce mardi 30 juin, M6 diffusait le deuxième épisode de « La bataille du jury ». Une édition spéciale, dans laquelle les quatre membres du jury, Marianne James, Hélène Ségara, Sugar Samy et Éric Antoine s’affrontent. Chaque membre du jury s’est donc constitué une équipe de six talents, cinq venants de précédentes éditions et un talent mystère. Quatre duels étaient donc proposés ce mardi. Objectif : rejoindre les duos déjà qualifiés la semaine passée :

Et le moins que l’on puisse dire c’est que le niveau était encore une fois très élevé.

Ils sont beaux, sensuels ! Numéro EXCEPTIONNEL ! Le meilleur de la soirée ! Duo Maintenant magistral 😍😍👏👏👏👏👏👏👏👏 #LFAUIT — Aymerick 🦁 (@AymerickMN) June 30, 2020

Au cours de l’émission, le duo d’acrobates « MainTenant », protégé d’Hélène Ségara affrontait le Japonais Uekusa (équipe de Sugar Sammy). Dès le début de leur présentation, Ludivine Furnon et Nicolas Besnard, acrobates émérites, ont été confrontés aux aléas du direct et surtout à la difficulté de leur métier. Une mauvaise réception lors d’un porté a contraint le duo à arrêter leur prestation mettant Nicolas à terre, qui s’est exprimé dans les colonnes de Télé Loisirs. « J’ai voulu pousser très fort le premier saut. Plus que d’habitude. Il arrive que dans l’envol, elle recule ou elle avance. Mais en règle générale, j’ai le temps de réagir et de m’ajuster pour la récupérer, explique-t-il. Au moment où je l’ai regardée, j’ai eu un spot de lumière dans les yeux qui m’a ébloui, et je n’ai pas vu qu’elle avait reculé. Au lieu de la réceptionner dans mes bras, comme on le fait tous les jours, elle a atterri sur ma nuque. »

Grosse frayeur pendant le numéro de Duo Maintenant 😰 "Blessure… il y a une blessure" 😱😱La prestation de Duo Maintenant ne se passe pas comme prévue. #LFAUIT La Bataille du Jury, tous les mardis à 21:05 Publiée par La France a un incroyable talent sur Mardi 30 juin 2020

Une vive inquiétude s’est alors emparée en plateau, notamment de la part d’Hélène Ségara. A plusieurs reprises, la chanteuse, très anxieuse a appelé Nicolas. Devant l’incrédulité des autres membres du jury, Eric Antoine a tenté d’expliquer ce qu’il venait de se passer, ne rassurant en rien une Hélène Ségara au bord des larmes. « Elle est mal tombée. Il peut vraiment s’être fêlé une côte sur une réception comme ça. Quand tu vois les risques qu’ils prennent. »

« La moindre demi-seconde d’inattention peut être dangereuse. »

Une mauvaise réception qui a nécessité l’intervention des pompiers pour Nicolas, presque dans les vapes. « Ça m’a complètement mis KO, ça m’a assommé sur le coup. J’ai quasiment perdu connaissance. Ça ne nous était jamais arrivé. Comme quoi, il y a toujours une part de danger et qu’il ne faut rien prendre pour acquis. La moindre demi-seconde d’inattention peut être dangereuse. Ce sont les risques du métier. J’ai pris quelques minutes pour reprendre mes esprits. Je ne sentais plus mes membres, avec de gros fourmillements dans les bras et les jambes. Mais ‘the show must go on’« . Plus de peur que de mal donc pour le duo, qui une petite pause et quelques soins est finalement remonté sur scène pour un numéro éblouissant.

Hélène Ségara en pleurs après le numéro

Une prestation qui a plus qu’impressionné Hélène Ségara, qui n’a pas pu retenir ses larmes. « Je suis en larmes parce que j’ai eu tellement peur pour vous. Quand vous avez fait ‘Incroyable talent’ il y a quelques années, vous n’étiez même pas ensemble. Aujourd’hui, vous avez deux enfants et je suis sûre qu’ils sont méga fiers de vous« . Malgré la chute, le numéro du duo a fait l’unanimité auprès du jury, qui l’a qualifié pour la finale, mais surtout du côté des internautes qui n’ont pas manqué de le faire savoir notamment sur Twitter. « Ils sont beaux, sensuels ! Numéro EXCEPTIONNEL ! Le meilleur de la soirée ! Duo Maintenant magistral« , « J’étais déjà fan absolue qd ils avaient fait l’émission bah c’est toujours le cas« , « Au final, quel beau moment que cette prestation de duo maintenant, sensuelle, magnifiquement réalisée, la chaleur est montée, mais ça valait la peine. »

#LFAUIT Au final, quel beau moment que cette prestation de duo maintenant, sensuelle, magnifiquement réalisée, la chaleur est montée mais ça valait la peine😍👍 — Is@_bella💜 (@Isa_so_sweet) June 30, 2020

En 2016, le couple avait déjà participé à l’émission La France a un Incroyable Talent, lors de la saison 10. Ludivine Furnon et Nicolas Besnard avaient atteint la finale du show télé. Et c’est Eric Antoine, qui, marqué par leur talent avait promis de ne jamais les oublier. Une promesse tenue donc puisque c’est lui qui a fait appel au duo pour cette édition spéciale. Il reste un troisième et dernier épisode pour compléter la liste des finalistes avant la grande finale, qui aura lieu, le 14 juillet 2020.