Florent Pagny fait des révélations sur sa relation et son mariage avec Vanessa Paradis !

Le mariage entre Florent Pagny et Vanessa Paradis n’a duré que 2 ans et demi, avant que le couple ne se sépare. On en apprend plus sur cette séparation brutale, dans le livre d’Eric Le Bourhis : Portrait d’un éternelle rebelle.

Une biographie de Florent Pagny où on découvre son histoire avec Vanessa Paradis

Eric Le Bourhis a écrit une biographie du célèbre chanteur français Florent Pagny. L’ouvrage est paru aux Editions Prisma, ce jeudi 5 novembre 2020. Notons que c’était la veille d’un jour particulier, l’anniversaire de Florent Pagny, qui a fêté ses 59 ans ce 6 novembre.

Le livre d’Eric Le Bourhis a pour titre ‘’Portrait d’un éternelle rebelle’’, et il est entièrement consacré à la vie de Florent Pagny, revenant sur les grands moments de la vie de ce chanteur, qui a la voix aussi forte et douce en même temps, avec des mots si justes et pénétrants, dans ses morceaux.



L’un des sujets abordés dans le livre, concernait la relation entre l’ancien coach de The Voice et la célèbre chanteuse Vanessa Paradis, qui était à ses débuts dans la période. D’ailleurs, la jeune chanteuse de Joe le Taxi, n’avait que 16 ans à l’époque, alors que Florent Pagny en avait 27. On était alors vers la fin de l’année 1988.

Notons que cette différence d’âge avait créé une polémique, mais cela n’a pas empêché le couple de se marier et de le rester pendant 2 ans et demi. En effet, en 1991 les 2 grands artistes ont dû divorcer de façon brutale, sans que rien ne le laisse présager.

Mieux, cela s’est fait sans bruits, sans scandales, ni disputes. Si de nombreuses personnes ont été curieuses à l’époque des raisons de cette séparation, la biographie de Florent Pagny apporte enfin la réponse à cette question.

Un sacrifice pour une carrière

Toute jeune chanteuse, la carrière de Vanessa Paradis a rapidement décollé, au point de traverser rapidement les frontières. C’est ainsi que celle qui aura plus tard un enfant avec l’acteur américain Johnny Depp, finit par faire la rencontre du célèbre chanteur et compositeur américain Lenny Kravitz. Ce dernier devait écrire un album en anglais pour la compagne de Florent pagny.

Cependant, après avoir rencontré la jeune femme pour la 1ère fois à Paris, Lenny Kravitz tombe amoureux, et décide de la faire venir à New York pour des essais en anglais, un mois plus tard. C’était obligatoire pour que Lenny Kravitz accepte définitivement de travailler avec Vanessa Paradis.

Le problème, c’est qu’en été 1991, on demande carrément à la compagne de Florent Pagny de s’installer aux USA, le temps que les chansons soient prêtes. Puisque la jeune femme à l’époque hésite, ce sera Florent Pagny qui finira par choisir pour elle, l’incitant à tout quitter.

Au moment des faits, le chanteur des Murs porteurs s’était expliqué : « C’est quand même un peu dommage d’arrêter de s’aimer à cause d’un métier… Mais je ne vais pas aller aux Etats-Unis porter les valises de Vanessa. Moi, ce que j’ai à faire, c’est ici, et elle, sa vie est là-bas. C’est même moi qui lui ai expliqué qu’il fallait qu’elle se prépare à s’envoler, cela me paraissait logique. Et ça, tu ne l’empêches pas, ou alors tu es le roi des cons ! »

Cela a été confirmé dans le livre biographique, par le témoignage d’une personne qui était proche du couple à l’époque : « En définitive, c’est Florent qui, un matin, extrêmement contrarié, aurait fini par dire à Vanessa qu’elle ne pouvait pas laisser passer une telle occasion et devait partir outre-Atlantique, actant de fait la fin de leur histoire. »

Cependant pour certains, la relation entre Florent Pagny et Vanessa Paradis n’avait aucune chance de perdurer. C’est l’avis de la sœur du chanteur, Marie-Pascale, qui a affirmé « Leur couple n’aurait pas tenu. C’était joué d’avance. »

D’une manière ou d’une autre, ce fût un beau sacrifice de la part de Florent Pagny. Le chanteur est aujourd’hui marié, père de 2 enfants, et sa carrière et sa réputation vont plus que bien !