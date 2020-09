Faustine Bollaert et Maxime Chattam : une belle photo nostalgique sur Instagram

Les internautes découvrent parfois avec la plus grande surprise que Faustine Bollaert est unie à Maxime Chattam. Ce dernier est un romancier à succès surtout si vous aimez les thrillers et les ambiances un peu sombres. En France, nous avons la chance d’avoir plusieurs écrivains de renom susceptibles de combler votre ennui et de rythmer vos séances de lecture. Faustine Bollaert a donc proposé un cliché très sympathique sur son compte Instagram et cela permet aussi de se rendre compte qu’elle est mariée depuis 8 ans.

Une très belle robe pour Faustine Bollaert

Si certaines femmes se débarrassent de leur robe de mariée après la cérémonie, d’autres conservent secrètement ce vêtement comme une pièce indispensable à leur bonheur. Faustine Bollaert a donc décidé de sortir les photos de son album et elle vous propose de découvrir cette robe relativement sublime si vous appréciez le genre bien sûr. Elle dévoile une petite légende : « Une robe. Une vie. Que de souvenirs. ». Pour cette rentrée, l’animatrice semble être envahie par la nostalgie.

Entre Faustine Bollaert et Maxime Chattam, ce fut le coup de foudre puisque les évènements ont pu s’enchaîner très rapidement .

. Ils se rencontrent en 2010, un amour se dévoile et quelques mois plus tard, une demande en mariage est faite.

A l’époque, l’animatrice travaillait sur Europe 1 et Maxime Chattam était déjà connu pour ses romans.

Généralement, elle ne partage pas souvent des anecdotes ou des bribes de son quotidien, elle préfère cultiver cette discrétion pour le bien-être de sa famille. Toutefois, elle avait pu se confier sur sa relation à Télé 7 jours. Les fans de Faustine Bollaert avaient pu en apprendre un peu plus concernant cette demande en mariage. Cette dernière avait été surprise et l’animatrice avait même été « prise de court ». Elle a été dans l’obligation de revoir son fonctionnement notamment en accordant rapidement cette confiance et en suivant les émotions qu’elle pouvait ressentir. Les années ont passé, mais la présentatrice ne regrette absolument pas son choix. Elle est désormais une maman comblée de deux enfants et une épouse enjouée.

Un cliché pour des noces de coquelicot

Faustine Bollaert est nostalgique, mais elle semble toujours aussi amoureuse de Maxime Chattam. En effet, sur son compte Instagram, elle a eu l’occasion de publier un cliché en compagnie de son homme avec comme légende « 8 ans » et un coeur. Ce sont alors les noces de coquelicot que l’animatrice a pu célébrer en 2020. Bien sûr, les fans ont eu l’occasion de leur adresser toutes leurs félicitations. Cela montre que certains couples peuvent regarder dans la même direction, vaincre les tourments et avancer main dans la main dans cette vie qui n’est pas toujours simple.

Faustine Bollaert vous propose aussi sur son compte Instagram un cliché pour la rentrée des classes. Ses deux enfants équipés de leur cartable ont pu se rendre à l’école et c’est toujours un moment important dans la vie d’une maman. Le compte Instagram de l’animatrice vous permet donc de découvrir de petits moments de son quotidien, mais elle publie surtout des photos des émissions qu’elle peut présenter comme « ça commence aujourd’hui ». Des clichés de Maxime Chattam sont aussi présents, mais ils sont moins nombreux. Pour vivre heureux, il faut parfois vivre caché et se préserver des réseaux sociaux qui sont dans certains cas de figure un peu plus néfastes.