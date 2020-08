Départ-choc : Laurence Boccolini, la reine de TF1 les quitte pour France 2 !

L’animatrice rejoint France Télévisions à partir du lundi 31 août pour chapeauter l’émission de Patrick Sabatier, qu’il a animée de 2009 à 2016, Mot de passe. Laurence Boccolini relancera le jeu télévisé qui sera diffusé tous les jours à 10h50, sur France 2.

« Je déteste être payée à ne rien faire »

L’animatrice bien rodée se sentait largement sous-exploitée par le groupe TF1. Elle s’était d’ailleurs plainte de la chaîne auprès de Télé-Loisirs dans une interview réalisée en 2018.

« Je déteste être payée à ne rien faire. Ne pas travailler, c’était dur à vivre ! », s’est-elle confiée.

Elle en a ainsi profité pour déclarer qu’elle ne voulait plus travailler sous contrat d’exclusivité avec la chaîne privée pour cette même raison :

« Je suis libre comme l’oiseau. Je n’ai plus de contrat d’exclu. Je me suis rendu compte que cela ne servait pas à grand-chose et n’avait pas beaucoup de sens. »

Il est vrai que la Versaillaise de 57 ans n’apparaissait que peu sur les écrans ces dernières années et sa prestance manquait aux téléspectateurs. L’animatrice n’a pu décrocher dernièrement qu’une seule émission à elle suite au départ de Carole Rousseau pour C8 en 2018, « Le grand Concours des animateurs ». Elle s’est contenté le reste du temps d’animer des émissions événementielles, qui n’ont fait qu’une saison comme « Je suis une célébrité, sortez-moi de là » et le concours

spectaculaire de trampoline « Big Bounce Battle ». Les têtes fortes quittent le navire. Avec Carole Rousseau qui a délaissé la première chaîne avant Sandrine Quétier qui a préféré une carrière de comédienne à celle d’animatrice télé, TF1 semble ne pouvoir réussir à conserver les femmes qui comptent, en particulier dans le milieu du divertissement.

France Télévisions assure ses arrières

France 2 triomphe et peut s’enorgueillir du panel de visages féminins familiers et chers aux Français qui signent la réussite de casting du domaine public. Laurence Boccolini se rapproche ainsi de Sophie Davant et son émission à succès « Affaire conclue », Faustine Bollaert qui anime « ça commence aujourd’hui », et d’autres jeunes animatrices avec notamment Sidonie Bonnec, Marie-Sophie Lacarrau, Daphné Bürki ou encore l’ancienne Miss France, la sportive Laury Thilleman. Elle rejoindra donc l’équipe à la fin du mois d’août en reprenant « Mot de passe ». Le jeu consiste à faire deviner des mots à son binôme constitué d’un anonyme et d’une personnalité, par le biais d’autres mots d’indices. 100 000 euros sont en jeu pour le finaliste. Avant que l’émission ne soit déprogrammée en 2016, le jeu de Patrick Sabatier était à l’antenne le samedi en début de soirée. Depuis lors, c’est « N’oubliez pas les paroles’, présenté par Nagui, qui a pris le créneau horaire. Déçu, l’animateur a à l’époque avoué :