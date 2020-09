Fabrice Luchini dans l’agence : un spoiler incroyable pour sa participation !

Fabrice Luchini était l’invité sur le plateau de C à vous, il a notamment pu évoquer son passage dans cette nouvelle émission propulsée par TMC. La diffusion devrait commencer le 24 septembre prochain. Vous avez notamment pu découvrir des extraits de sa participation. Il a notamment exprimé sa volonté de trouver des bureaux pour sa société, mais la recherche sera quelque peu chaotique. Il spécifie aussi à l’agent immobilier qu’il ne veut pas entendre le terme « pièce à vivre » puisque le but n’est pas de mourir dans une pièce. Dans tous les cas, Fabrice Luchini a offert un petit spoil.

Quels sont les propos de Fabrice Luchini ?

Fabrice Luchini a eu l’occasion de partager une petite anecdote, mais, à cause de son témoignage, il a finalement donné des indications aux téléspectateurs concernant sa présence dans ce programme. Alors qu’il n’est pas encore diffusé sur TMC, vous avez tout de même le droit à un joli spoil. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas être informé et conserver l’intégralité du suspense, il est conseillé de passer votre chemin.

Olivier Veran en docteur Knock, Jean-François Delfraissy donjuanesque… Fabrice Luchini passe en revue les personnalités qui marquent depuis le début de la crise sanitaire ⬇️#CàVous pic.twitter.com/ScVBx9nGPG — C à vous (@cavousf5) September 18, 2020

Fabrice Luchini révèle qu’il était en quête de petits bureaux pour sa société. Il a donc eu des propositions dans le 18e arrondissement de Paris .

. L’acteur apprend par contre qu’il doit aussi acheter l’ébénisterie puisqu’elle se situe en dessous.

Il s’agit alors d’un lot, s’il souhaite obtenir les bureaux qui lui plaisent beaucoup, il doit aussi se lancer dans cette activité.

💬 « Nous allons vivre une civilisation qui se prétend festive, mais qui ne rit pas ! »

Fabrice #Luchini, Paris et "la mobilité légère"… #CàVous pic.twitter.com/KnUHbJlQ8R — C à vous (@cavousf5) September 18, 2020

C’est d’ailleurs l’un des extraits proposés par TMC, l’agent révèle alors à Fabrice Luchini que s’il n’effectue pas l’achat, un promoteur devrait sans doute s’intéresser de plus près à tout cela. À ce stade, il ne donne pas d’informations supplémentaires, mais la suite est par contre assez révélatrice. En effet, vous apprenez que Fabrice Luchini a acheté finalement cette ébénisterie avec six salariés qui évoluent dans cette société. Il révèle toutefois qu’il n’a pas besoin d’une telle structure, mais finalement il souhaite sur le coup défendre les artisans et il donne alors son aval. Toutefois, au cours de cette émission, il précise qu’il a désormais « un truc qui ne [lui] sert à rien ».

Fabrice Luchini a désormais une ébénisterie !

Si au départ, l’émission lui permettait d’avoir des bureaux pour sa petite société, il était loin d’imaginer qu’il serait aussi l’heureux propriétaire d’une ébénisterie. Toutefois, comme vous connaissez la fin de cette émission, avez-vous toujours le souhait de regarder ce programme ? Il faut savoir que cet homme est vraiment à part et il a une bonne dose de théâtralité. Ses interventions méritent forcément votre attention et, même si vous êtes au courant qu’il possède cette société, il peut être intéressant de regarder l’émission qui commencera le 24 septembre.

Le regard de Fabrice Luchini sur la crise ça dépote ! Véran, Delfraissy, Castex… rhabillés pour l’hiver https://t.co/sJu1GGhE0Q — Bruno Jeudy (@JeudyBruno) September 19, 2020

Comme ce fut le cas sur le plateau de C à vous, Fabrice Luchini est souvent à l’origine de phrases ou d’anecdotes assez incroyables qui se retrouvent souvent dans la presse. D’ailleurs, il révèle que son choix est finalement celui de gauche alors qu’il n’est pas de ce parti. Il a alors plongé la table dans l’hilarité la plus totale puisque Fabrice Luchini est finalement fidèle à lui-même. Les émissions dédiées aux agents immobiliers sont nombreuses notamment sur M6 avec Stéphane Plaza, mais le concept proposé par TMC peut être intéressant. L’émission se nomme l’agence, l’immobilier de luxe en famille et elle pourrait alors vous satisfaire. Vous n’aurez aucune difficulté pour dénicher la bande-annonce sur le web.