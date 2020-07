Eva Longoria s’offre un haut assez transparent, les fans adorent ses formes

Eva Longoria : elle est toujours ravissante même avec des cheveux blancs…

C’est vraiment surprenant : à 45 ans, l’actrice est toujours au top de sa forme physique et n’a absolument rien à envier aux plus jeunes femmes !

Mais pourtant, elle ne cache pas que elle aussi a des cheveux blancs, et qu’elle vieillit comme tout le monde, contrairement à ce que l’on pourrait parfois penser quand on voit ses photos dénudées sur ses réseaux sociaux.

La star américaine, égérie mondiale de la marque L’Oréal, a admis sur ses comptes de réseaux sociaux qu’elle avait des cheveux blancs comme toutes les femmes, mais qu’elle avait une astuce plutôt ingénieuse pour les camoufler. Et nous sommes sûrs que cette astuce intéressera autant les hommes que les femmes qui ont trop de cheveux blancs !

“Ça n’a pris que 10 secondes ! C’est magique !”

Il y a quelques jours déjà, elle partageait une astuce qui permet de masquer vos cheveux blancs en seulement 10 secondes, en utilisant bien sûr un produit de la marque L’Oréal !

A seulement 10 euros le spray, on imagine que les hommes et les femmes sont nombreux à l’avoir commandé après la démonstration de l’actrice de « Desperate Housewives » sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, d’autres stars comme Serena Williams, la célèbre joueuse de tennis, a également confié utiliser ce “produit miracle”. Mais Eva Longoria sait également prendre soin de son corps et pas seulement de ses cheveux, et elle a tenu à le prouver encore une fois à ses nombreux fans sur les réseaux sociaux, qui adorent la voir !

En effet, alors que l’été pointe le bout son nez dans moins d’un mois maintenant, la star américaine profite de sa piscine sur les hauteurs de Hollywood avec son enfant Santiago qu’elle a eu avec José Antonio Baston, célèbre business man aux Etats-Unis mais peu connu en France.

Et sur sa photo de baignade qu’elle a partagé ce week-end, certains sont devenus complètement dingues !

Eva Longoria et son fils Santiago se baignent avec des maillots de bain assortis !

En cette belle journée ensoleillée, on a donc pu découvrir une photo d’Eva Longoria en maillot de bain avec son fils Santiago.

De son côté, Eva Longoria porte un maillot de bain une pièce mais avec un dos semi-nu, quant à son fils il porte seulement un short. Mais le plus étonnant est que les deux maillots de bain sont parfaitement assortis avec un motif orange et blanc, dans lequel la star américaine est très distinguée !

Pour celles et ceux qui voudraient également avoir des maillots de bain assortis, Eva Longoria indique que ces maillots de bain viennent de la marque Koko Tribe qui propose de nombreux modèles qui devraient ravir les mamans et les papas du monde entier qui souhaitent avoir les mêmes maillots de bain que leurs enfants, et vice versa !

Pendant qu’elle profite de sa piscine, Eva Longoria demande à sa communauté de se protéger du coronavirus !

Dans un message à toute sa communauté, l’actrice a également pris la parole sur la crise sanitaire qui nous touche toutes et tous, en demandant à son public de rester à son domicile pendant le confinement, dans la mesure du possible et en prenant le moins de risques. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, elle explique ce qu’elle fait chez elle :

“Je suis à la maison : je cuisine, je fais du sport, je vais parfois me promener avec mon fils mais lorsque l’on aperçoit des gens, on rentre directement… et c’est ce qu’il faut faire. Tout le monde doit participer, et rester à la maison !

Par ces gestes simples, Eva Longoria souhaite envoyer un message à toutes celles et ceux qui ne prennent pas en considération les mesures prises par les différents gouvernements dans le monde. On comprend que la star soit très inquiète : elle a un enfant en bas âge et a très peur pour sa santé.

Espérons que ces paroles seront suivies par ses fans ! Vous avez pu découvrir ces dernières semaines Eva Longoria dans une publicité pour vanter les avantages d’une coloration à domicile. La vidéo est assez sympathique et l’actrice montre qu’il est finalement possible et facile de se débarrasser des cheveux blancs. Il suffit d’adopter le bon produit pour que le résultat soit celui escompté.