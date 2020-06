Enrico Macias n’irait pas très bien après son accident, son impresario se confie

C’est dans les colonnes de Télé Loisirs, Jean-Claude Ghrenassia a pu donner quelques éléments après la chute d’Enrico Macias. Ce dernier aurait donc été hospitalisé même s’il était conscient au moment du drame. Ce sont les informations relayées par France Dimanche qui ont permis aux internautes d’en apprendre un peu plus. Il faut noter qu’une simple chute peut rapidement être grave, cela dépend comment vous tomber. En effet, il est tout à fait possible de se blesser lourdement en chutant de 30 cm par exemple. Le chanteur a également été victime d’une fracture du col du fémur et cette blessure est souvent très complexes à gérer.

Enrico Macias n’irait pas très bien

Lorsque le col du fémur se casse, vous êtes forcément immobilisé et une opération est nécessaire. L’impresario du chanteur a donc précisé qu’il avait subi une intervention et il faudra sans doute un peu de temps pour qu’il revienne sur le devant de la scène. Il a également affirmé qu’il n’allait pas très bien.

A cause d’une telle blessure, Enrico Macias sera contraint de faire de la rééducation, mais il faudra être patient pour qu’il puisse retrouver un quotidien classique .

. Jean-Claude Ghrenassia a également donné des informations concernant l’opération puisque le chanteur a été anesthésié.

Il ne faut pas oublier qu’une anesthésie générale n’est pas anodine et elle peut laisser des traces. Il faut alors quelques jours pour s’en remettre, cela dépend des organismes, car ils ne réagissent pas tous de la même façon. Le journal précise également que l’articulation de la hanche avait été remplacée, l’opération serait donc un peu lourde.

Les problèmes de santé d’Enrico Macias

Les problèmes s’enchaînent pour le chanteur puisqu’il a été victime d’une chute le 28 Mai dernier, mais il y a quelques semaines, il a aussi été malade à cause du coronavirus. Il n’aurait pas été hospitalisé selon LDPeople, il aurait toutefois eu des douleurs abdominales. Ces dernières sont souvent évoquées par les malades et ce ne sont pas les seuls symptômes susceptibles de s’inviter dans votre quotidien. Certains ont été la cible d’une perte du goût et de l’odorat, d’une importante fatigue… Des séquelles seraient aussi identifiées en fonction des organismes, mais tout le monde ne semble pas être touché de la même manière. Dans tous les cas, si vous suspectez cette maladie, n’hésitez pas à consulter un médecin ou à vous rendre aux urgences en fonction de la gravité.

Enrico Macias : après avoir échappé au Covid-19 le chanteur est de nouveau hospitalisé. Prions 🙏🏻🙏🏻 https://t.co/2nqfNLQ4qh — Hanna🇮🇱🇫🇷🐝♦️ (@Mel81451199) June 7, 2020

Enrico Macias a déjà été victime d’une fracture il y a quelques années notamment au bras droit. A l’époque, il était tombé dans sa salle de bain apparemment et cela avait entraîné une hospitalisation et également une opération chirurgicale. Nous souhaitons donc un très bon rétablissement à ce chanteur qui a fait danser des milliers de personnes à travers le monde.