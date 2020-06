Enrico Macias hospitalisé : son manager donne des informations peu rassurantes, a-t-il contracté le Covid19 à nouveau ?

Enrico Macias : pourquoi a-t-il été hospitalisé en urgence ? Croyant que ses jours sont en danger, les fans sont inquiets !

En cette période si particulière que nous vivons toutes et tous dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, nous sommes très inquiets dès que l’un de nos proches ou dès qu’une star qui nous est chère semble être malade. En effet, le symptômes de la maladie sont nombreux et ce n’est certainement pas le meilleur moment pour se rendre dans un hôpital, c’est le moins que l’on puisse dire ! Mais alors que le personnel de santé fait encore des efforts incroyables au quotidien, on a récemment appris que le chanteur Enrico Macias semblerait malade, alors qu’il a plus de 80 ans.

Étant par conséquent une personne à risque pour le coronavirus, ces fans se sont tous inquiétés sur les réseaux sociaux et ont attendu des réponses de sa part ou de ses proches pour être rassurés ! A-t-il contracté le coronavirus comme des milliers d’autres français ? Et bien son manager a tenté d’apporter des éléments de réponse pour rassurer ses fans qui veulent savoir ce qu’il se passe pour le chanteur populaire !

En effet, il semblerait qu’à la fin du mois de mai dernier, le 28 mai plus précisément, le chanteur aurait fait une chute malencontreuse en plein Paris, alors qu’il se déplacait dans les quartiers des grands boulevards où il résiderait actuellement. Selon nos confrères du magazine France Dimanche, le chanteur de 81 ans aujourd’hui serait donc tombé dans la rue mais aurait été conscient après sa chute. Ces jours sont-ils en danger ? Cela ne semble à première vue pas le cas mais en tout cas, il a dû être rapidement hospitalisé en urgence. Mais de quoi a donc souffert le chanteur de “J’ai quitté mon pays” ?

Et bien il semblerait qu’il s’agisse d’une fracture du fémur, ce qui explique mieux la raison pour laquelle il a dû être emmené en urgence à l’hôpital pour être en sécurité et pour être surtout soigné ! Mais contre toute attente, c’est son manager Jean-Claude Ghrenassia qui a fait des révélations après ce triste épisode, dans le magazine Télé Loisirs, où il raconte tout…

Enrico Macias : son manager prend la parole et fait taire toutes les rumeurs au sujet du chanteur !

En effet, l’impresario du chanteur, Jean-Claude Ghrenassia, qui travaille avec Enrico Macias depuis des années, a pu donner des éléments d’explications à tous les fans. Et malheureusement, les nouvelles ne sont pas toutes rassurantes concernant l’état de santé du chanteur qui est désormais très âgé. Selon ses propres mots, Enrico Macias ne se sentirait pas bien et sortirait tout juste d’une opération. Alors qu’il doit maintenant faire de la réeducation, celui-ci affirme que le chanteur Enrico Macias devrait mieux se porter d’ici un mois seulement.

On espère que cela sera bien le cas et que le chanteur se remettra au plus vite de ce triste épisode qui intervient en pleine crise du coronavirus.

Il faut également préciser que l’opération, si elle a été faite sous anesthésie générale, aurait même pu coûter la vie au chanteur Enrico Macias. En effet, France Dimanche confirme qu’on lui aurait remplacé l’articulation de la hanche par une prothèse. Une opération très lourde auquel le chanteur Enrico Macias devra faire face pendant les prochains mois, mais qui devrait toutefois rassurer les fans.

En effet, le chanteur aurait contracté une première fois le coronavirus il y a quelques semaines, et s’en serait donc remis. Bien qu’il n’ait pas dû être hospitalité à cette occasion, on imagine que l’épreuve a pu être très difficile à vivre pour lui, alors qu’il est âgé de plus de 80 ans. Comme de nombreux français, le chanteur a dû faire face au COVID19 et a vaincu la maladie, alors que de nombreuses victimes du virus sont malheureusement décédées après avoir été contaminées par le coronavirus.