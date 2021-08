Enora Malagré fait des révélations sur son endométriose, elle craque et se dévoile !

Cela faisait plusieurs mois que la chroniqueuse et présentatrice de télévision et de radio n’avait pas pu prendre la parole au sujet de sa pathologie que l’on ne connaît encore que très peu. Il faut bel et bien avouer que parfois, certaines femmes peuvent avoir beaucoup de difficultés dans la vie de tous les jours et cela ne se voit pas forcément. Dans le cas de la journaliste Enora Malagré, il se trouve que cette dernière a pu par le passé avoir beaucoup de difficultés, à tel point que cela va pouvoir tout changer pour la suite même si on se doute bien que cela ne va pas forcément avoir des conséquences positives, bien au contraire.

Comme on peut largement imaginer, il se trouve d’ailleurs que la chroniqueuse que l’on a pu voir aux côtés de Cyril Hanouna pendant plusieurs années sur le plateau de l’émission mythique Touche pas à mon poste va devoir forcément s’expliquer sur certaines choses, mais elle ne pensait pas qu’elle allait devoir faire face à des remarques aussi difficiles et déplacées que celles que l’on a pu lire et entendre parfois dans les médias. En effet, il se trouve que l’endométriose est encore très peu connue en France, bien qu’elle puisse concerner un nombre assez important de femmes. Avec certaines d’entre elles qui préfèrent clairement rester dans le silence, on imagine que la situation ne va pas forcément pouvoir s’arranger aussi simplement que l’on ne le croit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Enora Malagré (@enoramalagre)

Pourtant, il se trouve clairement qu’Enora Malagré a toujours été très franche avec son public, mais cette fois-ci, elle a pu prononcer des mots que l’on aurait jamais pu imaginer venant de sa part, c’est le moins que l’on puisse dire…

Enora Malagré se confie sur sa maladie et rend triste ses fans

Comme on a pu le découvrir avec des déclarations assez étonnantes venant de la part de l’ancienne chroniqueuse de l’émission de Cyril Hanouna sur C8, il se trouve que la chroniqueuse Enora Malagré a pu vivre un très gros calvaire par le passé qu’elle ne pensait pas être aussi impactant pour sa vie de tous les jours. Mais heureusement, il en faut beaucoup plus pour pouvoir l’impressionner et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a pu prendre la parole en exclusivité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Enora Malagré (@enoramalagre)

Comme on aurait pu très clairement l’imaginer, il se trouve que la chronique mythique de Touche pas à mon poste a pu avoir ses complications, et malheureusement avec sa grave maladie les complications sont toujours plus nombreuses pendant la période estivale. Bien que nous n’ayons pas toujours une météo favorable à l’été, il se trouve que dans certains cas de figure cela peut parfois tourner au drame pour toutes les femmes qui ont cette maladie vraiment terrible et inédite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Enora Malagré (@enoramalagre)

La « pire » des périodes pour Énora Malagré qui balance tout

Comme on le sait, même quand il s’agit de donner des détails assez croustillants sur sa vie personnelle, il se trouve que la chroniqueuse de Touche pas à mon poste ne mâche pas ses mots, c’est le moins que l’on puisse dire.

Dans sa toute dernière intervention, elle ne s’est donc pas privée pour pouvoir dire haut et fort que l’été était pour elle et pour tous les autres malades une période assez terrible, car il était difficile pour elle de bien profiter de la piscine et de la mer comme il se doit !