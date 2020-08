Elvis Presley : des révélations concernant sa mort, les causes révélées ?

Comme c’est le cas pour Michael Jackson, les fans n’arrivent pas à croire que leur star est décédée. De ce fait, ils cherchent toutes les hypothèses concernant Elvis Presley qui montrent qu’il est toujours en vie. De ce fait, les théories se multiplient sur Internet avec des photos et des vidéos. Malheureusement, la réalité est celle que tout le monde connaît, le chanteur est décédé il y a de nombreuses années. Sa famille a été touchée par un récent drame à savoir le décès de son petit-fils, le fils de Marie, il se serait suicidé.

Certains estiment que les drogues ont été à l’origine de la mort d’Elvis Presley, mais selon Public qui partage de nouvelles révélations, ce serait un arrêt cardiaque qui aurait emporté la star. Le docteur Jerry Francisco a précisé que les drogues n’avaient pas joué un seul rôle dans ce décès. Cette première expertise a été confortée au milieu des années 90 puisque l’enquête avait été rouverte. Les fans ont toujours refusé de croire à cette hypothèse, mais les addictions n’auraient pas tué apparemment Elvis Presley.

