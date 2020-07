Elvis Presley : son petit fils qui lui ressemblait tellement a été retrouvé sans vie à 27 ans

Il était extrêmement jeune puisqu’il avait 27 ans seulement. Il avait connu un franc succès sur la toile notamment grâce à des photos puisque sa ressemblance avec Elvis Presley était frappante. C’est le site TMZ qui a été à l’origine de cette dramatique information qui a fait le tour du Web. Ce n’est malheureusement pas une rumeur puisque sa mère à savoir Lisa Marie Presley a partagé la nouvelle. Benjamin Keough qui était le petit-fils d’Elvis est donc décédé, il a été retrouvé ce dimanche 12 juillet alors qu’il était en Californie. Pour l’instant, les causes ne sont pas connues, mais des spéculations ne cessent de circuler sur le Web.

Le petit-fils d’Elvis Presley s’est-il suicidé ?

Aucune déclaration précise n’a été partagée par les enquêtes, mais des rumeurs se propagent à vitesse grand V. En effet, apparemment, le petit-fils d’Elvis Presley aurait mis fin à ses jours, il s’agirait d’un suicide par balle. Il faut par contre prendre ces éléments avec la plus grande précision, car nous ne sommes pas certains des causes de sa mort qui reste tragique. Le manager à savoir Roger Widynowski a également confirmé la nouvelle selon l’Agence France Presse.

Lisa Marie, la fille d’Elvis Presley est touchée par un nouveau drame et selon le manager, elle serait dévastée par la situation .

. Ce n’était pas son seul enfant, puisqu’elle a eu des jumelles âgées de 11 ans seulement et une fille aînée.

Le petit-fils du King ressemblait comme deux gouttes d’eau à son grand-père, de nombreux médias avaient d’ailleurs partagé des clichés assez troublants.

Benjamin était le seul garçon de la fille du King, il était le fruit de son union avec Danny Keough. Depuis quelques années, il était assez discret. Il aurait tenté plusieurs carrières sans forcément connaître le succès de son grand-père qui était un chanteur incroyable. Il était acteur, mais également musicien. Il avait toutefois voulu se détacher de cette image liée à Elvis Presley puisqu’il avait précisé dans un entretien que sa musique était différente. Il avait donc signé il y a une décennie un contrat avec Universal pour la création de 5 albums, il avait obtenu 5 millions de dollars.

#New

12 Juillet 2020 (Hier):

Nous apprenons la disparition en Californie aux États-Unis de Benjamin Keough, petit-fils de Elvis Presley (Né en 1935, mort en 1977). La piste du suicide serait privilégiée au moment de l'enquête.

Il décède à 27 ans.#ElvisPresley #BenjaminKeough pic.twitter.com/WvHgrLuBbf — l'Histoire du jour© (@394Histoires) July 13, 2020

Le club des artistes décédés à 27 ans

Il existe un club assez tragique, il rassemble toutes les personnalités qui ont perdu la vie alors qu’ils étaient âgés seulement de 27 ans. C’est donc le cas du petit-fils d’Elvis Presley, mais également de Kurt Cobain, Brian Jones, Jimi Hendrix et même Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse et Benjamin Keough est désormais ajouté à cette liste assez tragique. Ces célébrités sont donc toutes décédées alors qu’elles n’avaient pas encore atteint leur 30e anniversaire. De nombreux hommages ont été rendus sur les réseaux sociaux comme Twitter puisque l’information a rapidement été relayée dans toutes les presses du monde.

Lisa Marie Presley avait révélé il y a quelques années que la ressemblance entre Elvis Presley et son fils était frappante, voire troublante. Contrairement à son grand-père, il n’avait pas une grande célébrité, il était surtout connu dans les médias pour être le fils de Lisa Marie Presley et donc le petit-fils d’Elvis Presley. Les causes de la mort seront peut-être connues un peu plus tard dans la semaine.