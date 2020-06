Diam’s : Grosse révélations de la chanteuse sur Instagram, bientôt un gros clash ?

Certains internautes aimeraient réellement revoir Diam’s sur scène puisque la jeune femme à l’époque enflammait les dancefloor, elle était donc la rappeuse référence et elle a comblé une multitude de personnes au fil des mois. Toutefois, à cause d’un profond mal-être, la chanteuse a décidé de mettre de côté le micro pour trouver sa voie et elle semble désormais très heureuse et surtout en adéquation avec ses envies et ses principes.

Les révélations de Diam’s concernant les chapeaux et les lunettes

Le rap est aujourd’hui un monde très différent puisque vous avez d’un côté des artistes avec des textes puissants et de l’autre, des versions un peu plus commerciales et populaires. Difficile dans ce cas de figure de trouver d’ailleurs un thème puisque ces rappeurs seraient aussi parfaits dans le milieu de la pop. Dans tous les cas, Diam’s n’a pas perdu sa plume et elle a décidé de s’exprimer sur les réseaux sociaux et via son compte Instagram.

Diam’s a également publié des livres et les fans ont souvent le droit à des citations qui montrent qu’elle était autrefois malheureuse .

. L’ancienne chanteuse précise que des stars peuvent se cacher derrière des chapeaux ou des lunettes pour tenter d’entretenir le mystère.

Les accessoires servent alors à masquer la réalité ou à se donner un genre comme la rappeuse peut le préciser dans cette storie.

Pour Diam’s, les stars développent une part de suffisance à cause de cette célébrité qui peut alors faire tourner les têtes. Ce n’est pas la première à critiquer le milieu puisque les chanteurs sont souvent malheureux et la réalité ne reflète pas leur vie privée. Vous pouvez les voir souriants sur les scènes, mais dans les coulisses, ils jonglent avec leurs démons.

Diam’s avait tout perdu humainement

Finalement, la rappeuse évoque son expérience avec une vraie transparence et elle précise qu’elle avait finalement tout perdu dans ce milieu. Après avoir vécu cette expérience, elle a souhaité avoir une vie tout à fait normale pour découvrir l’humilité avec des personnes classiques. De ce fait, elle avait épuisé tout l’intérêt pour le secteur du rap, elle avait d’un côté pu connaître la gloire avec un business bien rodé, mais de l’autre, elle a finalement tout perdu humainement. Il y a une expression qui vous permet de comprendre finalement le fond de la pensée de Diam’s. Souvent nous avons tendance à estimer que le clown est souvent le plus malheureux alors qu’il tente de faire rire autrui.

Certains estiment que Diam’s avec l’histoire des lunettes et des chapeaux peut cibler diverses stars dans la chanson française. Bien sûr, elle ne nomme personne, ce sont alors des suppositions qu’il faut prendre avec des pincettes. Toutefois, dans le milieu de la chanson, certains artistes décident d’utiliser des lunettes pour se protéger et cela fait partie finalement d’un look.