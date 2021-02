Cyril Hanouna effondré après le SMS de Mokthar, son garde du corps ?

Au fil des émissions de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna et son garde du corps Mokhtar se sont rapprochés. Mais est-ce que leur amitié est réelle ou n'est-ce que pour émouvoir le public ? On vous dit tout dans cet article !

Parmi les chroniqueurs et le personnel technique de TPMP, Cyril Hanouna (surnommé Baba par ses fans) est particulièrement proche de son garde du corps, Mokhtar.

Il n’a pas quitté son poste de Garde du corps car son métier est de protéger le plateau et ses invités mais il est mis de plus en plus en avant. Désormais, les fans de TPMP connaissent très bien Mokhtar et ils ne verraient plus l’émission pareil s’il venait à partir.

Il est un habitué des bras de fer avec des célébrités comme Jean-Claude Van Damme ou encore Philippe Etchebest qu’il avait battu !

Mokhtar (TPMP) : très fidèle à Cyril Hanouna

Mais ce n’est pas dans les projets du garde du corps, au contraire. A chaque publication liée à Touche pas à mon poste, il ne peut pas s’empêcher de rajouter le hashtag #kiffmontaf. Il est très fier de sa fonction et il n’est pas près de quitter Cyril Hanouna comme il l’a prouvé à maintes reprises.

La fois où Mokthar a été le plus loyal, c’est quand il a refusé de quitter TPMP contre une grosse somme d’argent. Le colosse de 1m90 était en fait trompé par un canular mais il ne le savait pas. Il a immédiatement refusé en expliquant qu’il aimait trop son travail grâce à Cyril Hanouna et qu’il ne le trahirait jamais.

Suite à son refus, Cyril Hanouna a réagi en direct du plateau de TPMP, très touché par ce geste. Il n’en revient pas à quel point Mokhtar lui est fidèle !

Une belle loyauté de la part du garde du corps de l’animateur qui s’est transformée en amitié profonde qui ne pourra pas être brisée avec de l’argent. Comme on dit, l’amitié et l’amour ne s’achètent pas, ce sont des sentiments profonds qui s’acquièrent avec les temps.

Cyril Hanouna offre le plus beau des cadeaux à son garde du corps Mokthar

Les deux hommes sont tellement devenus proches que « Baba » a offert à Mokhtar la plus belle des surprises en direct du plateau de TPMP. En effet, il a fait venir la maman et les sœurs jumelles du garde du corps sans qu’il le sache.

Quand il a découvert la surprise pendant le tournage de l’émission de C8, il n’a pas pu retenir ses larmes. En effet, c’était beaucoup d’émotions pour lui qui n’avait pas vu sa famille de Tunisie depuis des années.

Suite à cette séquence d’émotions et après avoir retrouvé sa mère et ses sœurs, Mokhtar décide une nouvelle fois de remercier Cyril Hanouna en lui envoyant un SMS rempli de gentils mots.

« Travailler avec toi et avec toute l’équipe de TPMP est le plus beau cadeau de Noël. Je te remercie pour ce que tu apportes dans ma vie. Tu es mon idole et je serai avec toi à jamais. Vis ta vie entouré de tes enfants et de ta famille et continue de persévérer » a-t-il écrit.

Cyril Hanouna en larmes après le SMS de Mokhtar : ils sont vraiment amis

Un message saisissant qui n’a pas manqué d’émouvoir Cyril Hanouna. Mokhtar est très important pour lui et le considère comme un ami. C’est pour ça qu’il a été tant touché par son SMS.

Alors si vous vous posiez la question, Cyril Hanouna et Mokhtar sont vraiment amis dans la vraie vie, ce n’est pas de la comédie !

Si certains décrivent Cyril Hanouna de méchant voire tyrannique, Mokhtar nous prouve qu’il n’est pas comme ça en vrai, en tous cas pas avec lui. Au contraire, l’animateur lui a renvoyé un superbe message où il lui promet de toujours être là pour lui.

« Mon frérot, je serai toujours là pour toi, je ne te lâcherai jamais ! Tu es une personne magnifique. Un gros bisou à ta famille pour moi » lui a envoyé Cyril Hanouna.

Mokhtar s’est illustré par sa présence sur le plateau de TPMP et il a depuis une belle communauté de fans sur les réseaux sociaux. Il est traité avec respects par les téléspectateurs du programme de C8 car c’est une personne entière et qui n’a pas pris la grosse tête selon eux.

Mokthar (TPMP) : rugbyman et garde du corps accompli

Mais sa carrière ne se résume pas à protéger Cyril Hanouna et son équipe.

Garde du corps à plein temps, il assure également la sécurité des joueurs de foot ! Il fait régulièrement partie des équipes de sécurité du stade de France. Il l’a d’ailleurs prouvé en postant des photos de lui avec des footballeurs de renommée sur Instagram.

« J’allais au Parc plus jeune, maintenant, j’y travaille, imaginez mon bonheur ! Mais, là encore, le boulot passe en priorité. On a beau se serrer la main avec Zlatan quand il descend du bus, je me dois de rester ultra-concentré. C’est impératif » avait-il notamment déclaré à nos confrères du Parisien.

Mesurant 1m90 pour plus de 120kg, il a également le profil parfait pour joueur au rugby et c’est ce qu’il fait. Il appartient à l’équipe de Suresnes en Fédérale 2 où il évolue au poste de 2ème ligne. Il a avoué à de maintes reprises que ce sport était une vraie passion et qu’il ferait tout pour mener son équipe à la victoire.