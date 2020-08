Cristina Cordula : elle publie des photos magnifiques d’elle sans maquillage ! Les internautes sont sous le charme !

La présentatrice des Reines du Shopping semble avoir été littéralement oubliée par le temps. L’ancienne mannequin Cristina Cordula ne prend pas une ride, et sa beauté resplendit année après année, sans être altérée. Elle l’a prouvé une fois encore cette année, alors qu’elle est en vacances au Cap Ferret.

Comme de nombreux Français, elle a décidé d’opter pour la France, pour son séjour estival. Et c’est le sud-est qu’elle a choisi pour profiter du farniente, de la mer, et de tout ce que l’été peut nous offrir.

Les dernières semaines de l’année scolaire ont été difficile pour tous les animateurs télé, qui ont été contraints de rattraper quelques mois de confinement, de manière à ce que les programmes soient disponibles à nouveau. Un peu de repos est donc bien mérité, et la Méditerranée est bien évidemment idéale pour cela.

Des photos au naturel

Celle qui sait parfaitement conseiller les femmes aussi bien en matière de style que de maquillage a décidé de se montrer plus naturelle que jamais. Elle a publié différents clichés d’elle sur son compte Instagram totalement démaquillée, au naturel, en bord de plage, et elle a littéralement conquis ses fans une fois encore.

Les commentaires sont une fois encore très élogieux pour notre reine de beauté, qui a fait l’unanimité auprès de ses abonnés. Et il est vrai qu’elle est absolument magnifique. À 55 ans, Cristina Cordula est plus femme que jamais, affirmée et dynamique, même sans la moindre goutte de maquillage elle parvient à conquérir le cœur des Français.

Et ce n’est pas la première fois que la belle brune ose le « no make-up », puisqu’elle publie régulièrement des clichés d’elle sans fond de teint ni mascara, de manière aussi à prouver aux femmes qu’elles peuvent oser le naturel, et que le maquillage est parfois superflu. Le pari est tout à fait gagné ! Un beau moyen de décomplexer les femmes pour qu’elles osent elles aussi, faire briller leur beauté sans produit inutile dissimulant la peau.

De nombreux commentaires plein d’éloges

Comme nous vous l’exprimions un peu plus haut, les commentaires furent très positifs, et ses fans la trouvent plus belle que jamais. Magnifique, très belle, et bien d’autres compliments ont été relevés en dessous de ses photos, de quoi lui prouver qu’à 55 ans elle garde son charme et sa beauté, peu importe le temps qui passe.

Une jeune mariée qui resplendit année après année

La belle brune multiplie les succès, aussi bien dans sa vie privée que professionnelle. Celle-ci a en effet épousé Frédéric Cassin en 2017, et ils filent le parfait amour. Qui plus est, elle anime encore aujourd’hui les Reines du Shopping, qui est son programme principal. D’autres émissions font bien sûr partie de son CV, comme Nouveau Look pour une Nouvelle Vie, ou la Robe de ma Vie, ainsi que 10 ans de Moins plus récemment. Le succès fut encore une fois au rendez-vous, l’animatrice faisant partie des favoris des Français.

On a hâte de la retrouver à la rentrée, peut-être avec de nouveaux projets d’émission : il n’y a plus qu’à espérer que le Coronavirus ne contraindra pas nos animateurs à rester confinés encore quelques semaines de plus.