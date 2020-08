Les reines du shopping: Cristina Cordula choquée par les habitudes vestimentaires d’une candidate !

La semaine passée, les candidates des Reines du shopping ont dû trouver des tenues élégantes autour du thème du mariage. Pour cette nouvelle semaine sur M6, Cristina Cordula a voulu s’amuser un peu. Ainsi, elle imposé le thème « être tendance avec des baskets ».

Ce thème n’a pas fait l’unanimité et les candidates sont plus ou moins à l’aise à l’idée de trouver une belle tenue qui s’accorde avec des baskets. Pourtant, Constance, une jeune femme de 28 ans s’est réjoui du thème.

En effet, Constance est accro aux sneakers et elle ne porte que ça ! Elle sait déjà bien comment accorder ses tenues avec ce genre de chaussures et la tâche semblait donc aisée pour elle. Pourtant, la jeune candidate a choqué tout le monde sur la façon dont elle remplit son dressing.

Constance achète des vêtements qu’elle n’aime pas !

Telle une vraie accro du shopping, Constance suit de près les tendances de chaque saison. Néanmoins, elle a confié dans Les Reines du shopping qu’elle achetait beaucoup de vêtements qu’elle n’aimait pas forcément. En fait, elle se base avant tout sur ce qui est tendance et laisse de côté ses goûts personnels.

« Il m’arrive de porter des pièces que je n’affectionne pas particulièrement mais comme c’est tendance, je me force à les porter » a t-elle confié dans l’émission.

Constance a dévoilé son dressing rempli de pièces tendances mais qu’elle n’apprécie pas. Elle préfère avant tout rester à la mode et cela a choqué ses concurrentes. « Tout ce qui est tendance n’est pas forcément joli » a dit Dulor dans Les Reines du shopping.

Puis, Deborah, une autre concurrente de Constance, s’est moquée d’elle dans l’émission. Pour elle, il est absurde de se baser uniquement sur ce qui est tendance car certains vêtements sont ridicules. « Je suis sûre qu’elle met des cyclistes, même si elle trouve que ce n’est pas beau » a t-elle confié devant les caméras.

D’ailleurs, si Déborah déteste les cyclistes, Constance en est fan et elle n’a pas hésité à enfiler son short moulant et a assuré que c’est l’une de ses pièces préférées dans son placard.

Pour Cristina Cordula, c’est une grosse erreur !

De son côté, Cristina Cordula a été choquée par les habitudes vestimentaires de Constance. Pour elle, il est hors de question de choisir des vêtements en se basant uniquement sur les tendances. C’est d’ailleurs une énorme faute dans le monde de la mode ! « Constance, excuse-moi, mais tu te trompes énormément » a réagi Cristina.

Pour Cristina, il est important de ne pas uniquement se baser sur des pièces qui sont dans l’air du temps. En effet, cela n’apporte aucune touche personnelle et Constance manque de style. « Ce n’est pas parce que c’est à la mode qu’on est obligé de le mettre, parce que sinon on devient pareil que tout le monde » a t-elle mis en garde.

Cristina Cordula sait de quoi elle parle puisqu’elle a un style bien à elle et elle est toujours très classe. Néanmoins, Constance ne risque pas de l’entendre de cette oreille et la jeune femme a démontré qu’elle voulait avant tout être à la mode. Il faudra attendre la fin de la semaine pour savoir si elle remportera les 1000 euros avec son look en baskets.