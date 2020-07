Cristina Cordula provoque un scandale avec une publication Instagram !

Cela fait maintenant plus d’une dizaine d’années que Cristina Cordula est devenue l’un des visages emblématiques de M6. Ancien mannequin, la Brésilienne s’est reconvertie avec succès dans le milieu de l’animation avec des émissions comme Nouveau look pour une nouvelle vie, Cousu main, Magnifique by Cristina ainsi que Les Reines du Shopping, diffusée de manière quotidienne. Mais est-ce la lassitude des gens ou le comportement de la présentatrice qui a changé, toujours est-il que cette dernière exaspère de plus en plus les téléspectateurs.

Depuis quelques temps, sa cote de popularité décline considérablement. Ce mardi 21 juillet, l’animatrice était dans le viseur de plusieurs internautes, visiblement lassés des critiques à répétition de la styliste et conseillère en image. Sur Twitter, certains ont fait part de leur mécontentement. « En fait, on dirait Cristina elle aime jamais rien du coup ça devient saoulant, au bout d’un moment dès qu’une candidate présente un truc, t’es sûre que Cristina n’aimera pas », pouvait-on ainsi lire, tandis que d’autres allaient jusqu’à remettre en question sa légitimité à juger des looks : « Oh putain qu’elle saoule la Cristina… un coup trop branché un coup pas assez… d’ailleurs qui a décrété que c’était elle la reine de la mode ??? #foutagedegueule ».

La publication polémique

Visiblement ce n’était pas la semaine où Cristina Cordula était en odeur de sainteté. Car lorsque ce n’est pas en tant qu’animatrice de télévision qu’elle est sous le feu des critiques, c’est en tant qu’influenceuse. Il y a quelques jours, la Brésilienne postait une publication sur son compte Instagram où elle faisait la publicité d’une carte bleue. En légende, la présentatrice semblait toute heureuse de son acquisition : « J’adore ma carte @Aumax-App et surtout l’argent que je reçois grâce au cashback. Ça me simplifie la vie : je n’ai plus qu’une carte avec moi !!! Et tout ça en toute sécurité avec leur appli. Tout se fait en un geste ».

Il n’en fallait pas plus pour susciter la colère de ses followers qui n’ont pas manqué d’exprimer le fond de leurs pensées. « Quitte à faire un partenariat, mets y un peu de personnalité au lieu de faire un copié collé de leur texte… », « Vraiment déçue de cette pub qui ne correspond pas à votre image » ou encore « Faire de la pub pour une carte bleue. N’importe quoi. Très déçue. Pas une once de réflexion avant de publier et surtout d’accepter. Là, c’est trop, je me retire du compte Instagram… », pouvait-on ainsi lire parmi les commentaires désapprobateurs.

L’insouciance face aux critiques

Malgré les reproches, Cristina Cordula ne se départit pas de son sourire et sa bonne humeur. Récemment, elle s’affichait en vacances au Cap Ferret avec l’humoriste Jeanfi Janssens et la dramaturge Noémie Caillault. Pour l’occasion, le trio d’amis s’était essayé à une démonstration de danse sur Tik Tok.

Souriante, détendue et en quête de nombreux projets professionnels, Cristina Cordula n’est pas du genre à être déstabilisée par les critiques. N’en déplaise à ses détracteurs !