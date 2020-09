Cristina Cordula (Reines du Shopping) : son décolleté plongeant fait un malheur sur les réseaux sociaux, les fans sont impressionnés !

Alors que Cristina Cordula est plutôt habituée à commenter les tenues des autres comme on peut le voir dans son émission des Reines du Shopping, c’est cette fois-ci sa tenue à elle que les internautes se sont empressés de commenter sur son compte Instagram, comme on a pu le voir il y a tout juste quelques heures.

Cristina Cordula (Les Reines du Shopping) : elle partage un cliché avec un petit décolleté qui rend fou ses fans, découvrez la photo !

La présentatrice des Reines du Shopping a l’air bien décidée à montrer qu’elle sait être attirante comme on peut le voir parfois dans ses émissions où les candidates choisissent parfois de porter des tenus très osées ! Comme on a pu le voir cette nuit sur son compte Instagram, on a donc pu découvrir l’animatrice des Reines du Shopping dans une tenue qui n’a pas laissé complètement indifférent sa communauté sur les réseaux sociaux. En effet, Cristina Cordula a choisi de diffuser une photo où elle porte un joli décolleté plongeant blanc et orange. Sur le cliché, la présentatrice de M6 est “sublime” et “magnifique” comme elle l’annonce parfois dans son émission.

On peut voir effectivement qu’elle arbore un grand sourire en regardant sur le côté de la photo, alors que l’actualité n’a rien de positif, c’est le moins que l’on puisse dire. Il faut dire qu’entre la crise sanitaire du coronavirus qui devient de plus en plus présente dans les médias, et la récente attaque terroriste que l’on a pu voir à Paris récemment, il n’y a pas de quoi s’enthousiasmer ! Mais pourtant, comme on peut le voir dans sa publication, Cristina Cordula sait parfaitement montrer qu’elle est heureuse et prête plus que jamais à diffuser sa bonne humeur avec sa communauté ! Pourtant, ce n’est clairement pas tous les jours que Cristina Cordula fait l’unanimité sur les réseaux sociaux, comme on a encore pu le voir récemment il y a quelques jours…

Cristina Cordula : découvrez la photo qui a effrayé ses fans qui ne l’ont pas reconnu sur son cliché !

En effet, on a récemment pu voir la présentatrice des Reines du Shopping dans une photo qui n’a pas du tout rassuré ses fans sur Instagram ! Alors que ces derniers ont plutôt l’habitude de la découvrir dans des poses souriantes où elle est apprêtée, comme on a pu le voir dans sa photo au décolleté plongeant, ce n’était pas le cas dans un autre cliché que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux.

L’animatrice a en effet partagé une photo d’elle où elle porte un masque, mais il ne s’agit clairement pas d’un masque pour lutter contre le coronavirus. Il s’agit plutôt d’un masque de beauté qui pourrait permettre selon l’animatrice des Reines du Shopping d’avoir une “peau éclatante” ! Et le moins que l’on puisse dire quand on regarde ses publications les plus récentes, c’est bien que le résultat est réussi.

Lorsqu’on regarde le sourire éclatant et les belles couleurs de peau de Cristina Cordula sur ses publications plus récentes sur les réseaux sociaux, on ne peut qu’admettre que la présentatrice est plus belle que jamais ! Mais en choisissant de dévoiler un de ses secrets à sa communauté, Cristina Cordula risque de donner des idées aux futures candidates de l’émission !