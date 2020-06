Christine Bravo : une reconversion totalement inattendue, voici la photo !

Depuis de nombreuses années, certains Français n’hésitent pas à envisager la reconversion professionnelle, cela permet de découvrir de nouveaux horizons. De plus, lorsque vous avez évolué dans un seul domaine, vous cherchez finalement un peu de renouveau, car il est toujours désagréable, voire insupportable de se focaliser uniquement sur une seule profession. Vous pouvez désormais envisager des formations afin d’emmagasiner d’autres compétences et cela vous permettra également de profiter d’un nouvel environnement. Christine Bravo avait peut-être besoin d’un certain renouveau.

Quel est le ne nouveau projet de Christine Bravo ?

Dans les colonnes du Parisien, vous pouvez découvrir Christine Bravo et son projet assez sympathique puisqu’elle propose désormais des croisières sur la Seine. Son bateau est baptisé Frou-Frou, les fans de l’animatrice comprendront rapidement la notion. Si vous avez l’intention de participer au projet « Sous les jupons de la Seine », vous devrez partir à la recherche de l’animatrice.

Ce n’est pas Christine Bravo qui sera aux commandes de ce bateau, elle a opté pour un marin qui maîtrise parfaitement cette discipline .

. Les croisières sont opérationnelles depuis le début du mois de Juin.

Les touristes et les habitants sont alors les bienvenus notamment pour découvrir la Seine sous un angle très sympathique.

Le bateau est très spacieux avec notamment une longueur de 16 mètres, une salle à manger, des chambre, des toilettes et une cuisine.

Vous aurez même une banquette sur le pont.

Christine Bravo vous propose ce bateau pour deux heures seulement ou tout un week-end, la formule dépend de vos préférences.

Pendant les vacances d’été, si vous êtes à la recherche d’une activité sympathique, vous pourriez forcément succomber aux croisières de Christine Bravo.

Quel est le prix de la croisière chez Christine Bravo ?

Les tarifs ne sont pas excessifs comme peut le mentionner, car vous devrez débourser aux alentours de 150 euros, il s’agit bien sûr de la prestation de base. Le prix aura tendance à augmenter surtout si vous optez pour une croisière plus ou moins longue. Si vous cherchez le bateau, vous avez rendez-vous dans le 12e arrondissement de la capitale, à proximité de Bastille notamment au niveau du Port de l’Arsenal. Christine Bravo ne propose pas une croisière d’entrée de gamme, elle mise tout de même sur le prestige au vu de toutes les fonctionnalités proposées et des équipements disponibles. Comme le mentionne le site, l’animatrice ne sera pas forcément au rendez-vous pendant la croisière, elle est tout de même présente pendant la présentation à la presse.

Il ne faut pas oublier que les croisières sont toujours agréables, vous avez l’impression de vous évader l’espace de quelques minutes ou pendant plusieurs heures. Vous chassez ainsi les idées noires, les ondes négatives et vous vous reposez dans un lieu idéal puisque l’eau a un pouvoir relaxant qu’il ne faut pas négliger. Une telle croisière même pendant un week-end est très dépaysant et vous aurez toute l’énergie nécessaire pour commencer une nouvelle semaine. Certaines personnes n’hésitent pas à vivre sur l’eau, c’est un réel avantage qu’il ne faut pas mettre de côté, mais ce mode de vie est particulier, si vous n’êtes pas habitué, vous ne pourrez pas forcément vous plaire. Vous avez désormais tous les avantages et toutes les informations pour profiter pleinement de votre croisière.