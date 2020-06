Laurent Ruquier : sa vidéo très osée de Christine Bravo

Laurent Ruquier et Christine Bravo auraient traversé une période difficile au cours de laquelle, ils auraient été en froid. Vous avez pu les découvrir pendant de nombreuses années à la télévision puisque le duo était très apprécié des téléspectateurs. Aujourd’hui, l’animateur d’On n’est pas couché revient sur le devant de la scène avec une photo assez osée puisque vous pouvez découvrir Christine Bravo sans un haut et elle a le torse à l’air. Il n’en fallait pas plus pour que l’information fasse le tour du Web.

Christine Bravo s’offre une tenue très légère

Si vous suivez Laurent Ruquier, vous avez sans doute déjà pu découvrir cette vidéo. Il faut savoir que Christine Bravo apparaît avec une petite tenue et elle semble avoir enlevé son haut qu’elle tient dans la main. C’est dans l’émission Les enfants de la télé que la vidéo a pu être dévoilée et depuis elle est largement partagée par les médias ou encore les internautes. Laurent Ruquier explique en proposant le magnéto que les téléspectateurs pourront découvrir un clip de Sabrina. Vous savez sans doute que la chanteuse était réputée pour son clip dans la vidéo.

Christine Bravo semblait agacée puisqu’elle précise que vous me « foutez dans un clip de Sabrina » .

. Elle estime qu’elle ne sait pas qui c’est et elle précise qu’elle a fait des études universitaires.

Cette archive remonte tout de même à 2003 et à cette époque Christine Bravo avait participé à une émission baptisée Stars Intimes.

Christine Bravo précise que cette vidéo est d’une malhonnêteté, elle demande alors d’arrêter. Elle semble aussi très fâchée puisque des smileys viennent cacher son intimité et elle estime qu’ils sont les plus beaux du monde.

Christine Bravo était dans les Enfants de la Télé

Vous le savez sans doute, Laurent Ruquier ne sera plus aux commandes d’On n’est pas couché, mais les internautes espèrent tout de même qu’il reviendra le samedi soir. En effet, l’animateur est connu pour être très apprécié et surtout il donne un véritable dynamisme à cette tranche horaire. Il serait dommage qu’il ne vienne plus sur France Télévisions. Vous pourrez tout de même le suivre sur les réseaux sociaux et même dans les Enfants de la Télé.

Si vous souhaitez découvrir l’émission, sachez qu’elle est diffusée le dimanche de 18h35 à 19h20 et Laurent Ruquier reçoit souvent des célébrités comme Christine Bravo. Pendant près d’une heure, vous pouvez donc découvrir les images qui ont connu un vrai succès et cette émission est finalement sympathique. Elle est diffusée sur France 2 et vous avez également le replay qui est à votre disposition. Laurent Ruquier qui se serait cassés deux fois le bras à cause d’une chute dans les escaliers l’année dernière est l’un des animateurs les plus appréciés par les internautes.