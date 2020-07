Chimène Badi : méconnaissable, elle s’affiche sur Instagram !

Chimène Badi est un vrai caméléon. En près de vingt ans de carrière, l’ancienne candidate de Popstars est passée par tout un florilège de looks. Brune, blonde, allure de femme fatale ou beaucoup plus rock, la chanteuse s’est essayée à un large éventail de styles. Mais c’est surtout au niveau de sa silhouette que l’interprète d’Entre nous a été assez changeante. Tantôt gironde, tantôt filiforme, l’artiste a souvent joué à l’effet « yoyo » avec son corps.

Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui, Chimène Badi semble véritablement réconciliée avec son image et elle l’a d’ailleurs montré à ses abonnés en postant plusieurs publications sur son compte Instagram. Actuellement dans le sud de la France, la chanteuse se dévoile plus mince que jamais dans des tenues mettant en avant sa silhouette de rêve. Avec ses looks aussi bien féminins que streetwear, l’artiste a véritablement subjugué ses fans qui n’ont pas hésité à la complimenter. « Magnifique », « Quelle beauté », « Méconnaissable », « C’est vous ? Vous êtes superbe ! », « Vous êtes magnifique. Quel est le secret de votre nouvelle ligne ? », « Tu as maigri, ça te va trop bien ! », « Wow » ou encore « Quel changement », tels étaient les nombreux commentaires que l’on pouvait lire sous les différentes publications.

Compliments et critiques

Il y a ceux qui sont ravis de la nouvelle silhouette de Chimène Badi et qui tiennent à le faire savoir à l’intéressée. Et il y en a d’autres qui regrettent sa perte de poids, déplorant ce qui pouvait faire une partie de sa personnalité. Parmi les critiques qui reviennent, on relève ainsi « On ne vous reconnaît pas, c’est dommage », « C’est ta petite sœur ? Ou t’as fondu au soleil ? » ou encore « J’ai du mal à la reconnaître ».

Des reproches qui ont littéralement agacée la chanteuse. Fatiguée de ces différentes remarques disant qu’on ne la reconnaît pas, elle a donc répliqué. À un internaute qui affirmait que ce ne pouvait pas être elle sur les publications, Chimène Badi lui a sèchement répondu : « Et c’est qui alors ? Vas-y dis moi ? ». Heureusement, l’artiste reçoit beaucoup de messages positifs, parfois même de ses collègues de la chanson, comme Hélène Ségara qui l’a d’ailleurs gratifiée d’un « canon ».

Une femme comblée

Avec son nouveau corps, Chimène Badi montre d’elle l’image d’une femme sereine, véritablement épanouie. À partir du mois d’août, la chanteuse reprendra sa tournée qui avait été annulée à la suite du coronavirus. Ses fans ont pu patienter en la retrouvant dans l’émission Je t’aime etc diffusée sur France 2 il y a quelques semaines, où elle évoquait notamment sa relation avec son compagnon Julien.

Avec ce dernier, Chimène Badi voit la vie en rose. Loin du tumulte parisien, le couple vit en toute quiétude dans le sud-ouest de la France. Leur idylle dure déjà depuis huit ans et la chanteuse ne compte pas se marier pour autant, comme elle l’expliquait récemment à nos confrères de Public : « Nous ne sommes pas mariés car on s’en fiche un peu du mariage, cela ne nous fait pas du tout rêver ». Pour vivre heureux, vivons cachés. Et ça, Chimène Badi l’a bien compris.