Cauchemar en cuisine : que sont devenus Thierry et Amanda et leur restaurant franco-britannique ?

Philippe Etchebest pète les plombs et bouillonne dans ce restaurant franco-britannique !

Le chef de cuisine le plus populaire de France derrière Cyril Lignac fait encore parler de lui avec son émission Cauchemar en cuisine. Il faut dire que Philippe Etchebest a connu ces derniers mois un agenda très chargé. Il a notamment été particulièrement impliqué dans le soutien et les mesures d’aide prises pour les restaurateurs dans le cadre de la crise sanitaire du Coronavirus. Il était même intervenu auprès d’Emmanuel Macron, qui avait pris à l’époque quelques unes des remarques de Philippe Etchebest à la rigolade devant les caméras de BFM TV. Est-ce la raison de la colère de ce dernier dans l’émission Cauchemar en cuisine ?

Nul ne saurait le dire, mais le cuisinier apparaît en tout cas particulièrement remonté dans la diffusion de l’épisode avec Thierry et Amanda. A son arrivée sur les lieux du restaurant situé en Dordogne, bien que Philippe Etchebest admet volontiers être bluffé par le cadre très sympathique. Mais l’agréable surprise sera bien de courte durée, et le chef cuisinier va rapidement changer d’avis quant à la cuisine du restaurant franco-britannique.

Il va en effet constater avec effroi que toute la carte du restaurant est composée de produits surgelés, y compris pour de la charcuterie ou du confits de canard. Un constat tellement hallucinant pour Philippe Etchebest qu’il va d’abord croire à une blague du couple de restaurateurs. Autant dire que la discussion avec Jean-Pierre, le chef de cuisine du restaurant, a dû être très musclée ! D’ailleurs, dès l’arrivée de Philippe Etchebest dans le restaurant, le cuisinier du restaurant à la dérive admet sans sourciller qu’il sait qu’il ne devrait pas cuisiner de la sorte et qu’il s’apprête à passer un “mauvais quart d’heure” avec le chef Etchebest : il n’a vraisemblablement pas été déçu !

Comme toujours, la production de Cauchemar en cuisine va faire tout son possible pour sauver le restaurant de Thierry et Amanda en un temps record. Du service en passant par la décoration et bien évidemment la cuisine, tout le restaurant est passé au peigne fin.

A la fin de l’émission, les restaurateurs semblent se sortir peu à peu de la situation délicate dans laquelle ils se trouvaient dans le passé. Mais est-ce bel et bien le cas dans la réalité ?

Que sont devenus les propriétaires du restaurant après le message de Philippe Etchebest ?

Après une étude minutieuse, nous avons pu retrouver le restaurant du couple. Tout d’abord, le Crazy Frog, qui se situe à St Estèphe, est toujours ouvert. Le restaurant dispose d’un site internet ainsi que d’une page Facebook sur laquelle ils communiquent certains menus du jour, photos à l’appui.

Mais qu’en pensent les clients ? Et bien là encore, nous avons pu retrouver le restaurant sur les différent sites d’avis comme TripAdvisor, mais aussi sur Google et Facebook. Et à ce sujet, le moins que l’on puisse dire et que les clients du Crazy Frog n’hésitent pas à dire ce qu’ils pensent !

On ne peut que constater que les avis clients récents du restaurant sont plutôt élogieux sur ces derniers mois, avec même quelques photos des plats commandés et une cuisine visiblement faite maison.

En revanche, bien que les clients aient l’air satisfaits des plats du Crazy Frog, nous ne savons pas à ce jour si le restaurant a pu remonter la pente. En effet, la crise du COVID19 à affaiblit tout le monde de la restauration, comme on pouvait s’y attendre…