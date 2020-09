Cauchemar en cuisine à Antibes : Philippe Etchebest a-t-il vraiment sauvé Romain et Thomas ?

Le principe de l’émission reste simple puisque Philippe Etchebest doit faire en sorte de sauver des restaurants grâce au programme Cauchemar en cuisine. Bien sûr, ses propos ne sont pas toujours très appréciés, mais, grâce à sa franchise, certains professionnels peuvent entrevoir une sortie du tunnel. Il a donc pris la route d’Antibes pour se rendre dans une brasserie et il a fait la connaissance de Thomas et Romain. Ces deux amis d’enfance ont souhaité lancer leur propre établissement, mais, à 30 ans, ils commencent à accumuler les dettes.

Une situation difficile pour Romain et Thomas

Dans les prochains mois, le duo pourrait mettre un terme à leur aventure s’ils ne trouvent pas au plus vite une solution viable. Philippe Etchebest a donc fait le déplacement pour tenter de les aider à envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité. Il est important de rappeler que le chef s’est aussi battu pendant le confinement pour que le gouvernement prenne en compte le cri d’alerte de tous les restaurateurs. Il est donc un homme investi dans de nobles causes et il n’hésite pas à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Son rôle de « sauveteur » dans ce programme lui va finalement très bien.

Romain et Thomas ont donc plus de 90 000 euros de dettes .

. Philippe Etchebest estime que le duo a de l’expérience, Romain est tout de même un ancien chef étoilé et c’est une première pour l’animateur de cette émission.

L’établissement est très bien placé, il est donc surpris à ce stade que leur business ne puisse pas fonctionner comme ils le souhaitent.

Toutefois, grâce à son parcours, il réussit tout de même à mettre en avant quelques points faibles.

Le présentateur estime que la gestion des stocks est catastrophique, les plats n’ont pas une vraie consistance et le service est de très mauvaise qualité. Ce serait donc les faiblesses à corriger et cela expliquerait aussi le manque de succès de leur brasserie. Philippe Etchebest estime qu’il faut tout reprendre depuis le début pratiquement pour que les clients soient convaincus par la qualité et l’environnement. L’émission a donc été très réjouissante pour le duo qui a donc pu sortir la tête de l’eau.

Une aide indispensable de Philippe Etchebest

Bien sûr, le chef donne les moyens au duo de réussir, il a mis en avant les problèmes et ils doivent désormais maintenir leur bateau à flot pour que le succès puisse perdurer. Le chemin de la restauration est souvent semé d’embûches, mais le chef est tout de même confiant. Désormais, l’établissement de Romain et Thomas semble aller mieux, c’est donc un nouveau succès pour Etchebest qui se jette souvent à corps perdu dans ces sauvetages pour que les restaurateurs puissent envisager le futur avec une bonne dose de sérénité.

Vous pouvez d’ailleurs vous rendre chez Romain et Thomas puisque leur établissement est situé à Antibes et plus précisément au 20 boulevard Gustave Chancel. Vous devriez être très bien accompagné au cours de ce repas et ce petit coup de publicité à la télévision aidera sans doute le duo à accueillir de nombreux clients. Vous pouvez aussi regarder d’un peu plus près les avis déposés sur les différents sites spécialisés. Le duo marque les esprits et les commentaires sont positifs que ce soit sur les réseaux sociaux ou d’autres plateformes. Philippe Etchebest semble donc avoir réussi son pari, ce chef compétent donne désormais les clés de la réussite, le duo doit perdurer, c’est le plus difficile.