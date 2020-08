Adel et Fatiha de Cauchemar en Cuisine : où en est leur restaurant aujourd’hui ?

Rarement un couple de restaurateurs de Cauchemar en Cuisine n’aura autant ému les téléspectateurs : en effet, l’épisode d’hier soir va sans le moindre doute figurer parmi les grands favoris des fans de l’émission d’M6, animée par Philippe Etchebest, chef cuisinier émérite. Il s’agit de l’histoire d’un couple de retraités, qui cumulent leurs petits revenus mensuels avec une activité de restauration, qu’ils ont souhaitée préserver pour des raisons financières. Néanmoins, le couple est au bord du gouffre, le restaurant ayant vu sa fréquentation diminuer de manière catastrophique sur les dernières années.

Ceux-ci souhaitent pourtant relever leur affaire, et faire en sorte que leurs enfants puissent en profiter. Leur désir reste avant tout de gagner leur vie pour en faire profiter leur famille, notamment pour que chacun puisse profiter de grandes études. Leurs aînés ont déjà des carrières prestigieuses, grâce aux nombreux sacrifices qu’ils ont faits année après année.

Philippe Etchebest a-t-il pu sauver leur établissement ?

Un amour sans limite

Ce qui a ému dans un premier temps les téléspectateurs, c’est tout l’amour qui existe au sein de ce couple, et ce depuis près de 44 ans ! Ceux-ci ont donc derrière eux une magnifique histoire d’amour, et sont également soucieux du mal que ce restaurant en perdition fait à leur couple. Il est vrai que les problèmes financiers ont souvent tendance à diviser, même ceux qui s’aiment tendrement. Si Fatiha craignait fort une séparation, à la fin de l’émission, on les retrouve heureusement plus amoureux que jamais. L’intervention de Philippe Etchebest n’aura pas été vaine, au moins pour leur couple. Mais leur restaurant a-t-il survécu ?

Il est toujours ouvert ce restaurant ? #CauchemarEnCuisine — Barbara P. (@MlleBarbaraP) August 13, 2020

Où peut-on trouver le restaurant de Fatiha et Adel ?

Comme vous l’avez sans doute entendu en regardant l’émission, l’établissement d’Adel et Fatiha se trouve à Montpellier. Il s’agit de la Perle Noire, et à l’heure actuelle, le restaurant est toujours en activité, ce qui est une excellente nouvelle ! Il figure toujours sur les moteurs de recherche, et mieux encore, leurs efforts ont été payants.

Alors que leur cuisine était dans un état catastrophique, et que les plats préparés par Adel étaient loin d’être à la hauteur, ils ont accepté de se remettre en question, et même de se laisser bousculer par le chef, qui a réussi à les sortir d’affaire. Cela n’a pas été sans mal, surtout pour Adel : celui-ci a en effet assez mal vécu les premières heures de l’intervention de Philippe Etchebest, qui n’y est pas allé de main morte.

Le résultat est néanmoins là : le restaurant est toujours ouvert, mais en plus de cela, les avis le concernant sont largement plus positif que par le passé. Lorsque l’on fait un tour sur Trip Advisor à propos de l’établissement, on constate que les clients sont bien plus satisfaits qu’ils ne l’étaient par le passé, et c’est une excellente nouvelle.

On leur souhaite maintenant de tout cœur que cela puisse continuer ainsi pour eux, et que leurs revenus soient à nouveau à la hausse, de manière à pouvoir continuer d’offrir un bel avenir à leurs enfants.

Quoiqu’il en soit, vous avez été très nombreux à avoir eu de l’émotion en regardant l’émission d’hier soir… et nous aussi !