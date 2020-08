Caroline Receveur : son visage maquillé fait fureur !

Toutes les situations sont alors propices pour connaître la gloire et ces anciens candidats n’hésitent pas à multiplier les techniques. Si certains connaissent la gloire avec des codes promo comme Jessica Thivenin ou Nabilla Vergara, d’autres ont besoin d’un petit coup de pouce pour passionner les foules.

Caroline Receveur se retrouve à mi-chemin puisqu’elle a pu développer un réel business et elle est largement suivie sur les réseaux sociaux. Tous les faits et gestes sont alors épiés.

Un visage maquillé et une tenue sympathique

Les stars qu’elles appartiennent ou non à la téléréalité sont souvent des modèles pour les jeunes. Ces derniers n’hésitent pas à les copier notamment pour avoir un look similaire ou un maquillage identique. La photo publiée par Caroline Receveur sera sans doute très appréciée et maintes fois commentée, voire partagée sur les réseaux sociaux.

Caroline Receveur est donc vêtue d’une blouse fleurie, ces imprimés seront notamment à la mode cet été 2020 .

. Il y a donc de grandes chances pour que cette blouse intègre la garde-robe de nombreuses femmes d’ici quelques semaines.

Elle tente aussi de gommer les imperfections de son visage, elle n’hésite pas à tirer sur celui-ci pour que le selfie soit parfait.

Son teint est légèrement chocolaté, vous pouvez donc obtenir la même chose avec un bon fond de teint.

Les yeux sont pailletés avec des couleurs « nude » et l’ensemble est sublimé par un rouge à lèvres très coloré.

Le look est donc sympathique et il devrait satisfaire une multitude de jeunes femmes sur les réseaux sociaux. Certains ont toutefois noté qu’il y avait une grande différence entre le teint du visage et la main, la carnation n’est donc pas respectée et le fond de teint est peut-être un peu trop foncé.

Les internautes sont amoureux de Caroline Receveur

Son compte Instagram est pris d’assaut par des millions d’abonnés qui peuvent la suivre tous les jours. Ses photos sont alors étudiées sous toutes les coutures, c’est aussi le cas pour les looks ou encore le maquillage. Les internautes n’hésitent pas à commenter les clichés en prenant en compte quelques conseils. Ils ont d’ailleurs largement apprécié son rouge à lèvres qui n’est pas rose ni rouge, mais légèrement framboise. Si vous êtes blonde avec des yeux bleus, il sera forcément parfait. Pour les brunes, le rendu ne sera pas idéal, il faudra alors l’éclaircir un peu plus peut-être.

D’autres ont adoré son trait d’eye liner qui est réalisé à la perfection et cela demande forcément de la maîtrise. Il suffit qu’il soit trop épais ou trop long pour que le regard ne soit pas harmonieux et c’est l’ensemble du maquillage qui est alors déstabilisé. Si vous cherchez un look pour cet été 2020, Caroline Receveur peut alors vous aider à le trouver, tentez de copier son style et son maquillage, vous serez alors fashion ! Généralement, Caroline Receveur s’affiche au naturel sur les clichés, les Françaises peuvent alors s’identifier beaucoup plus facilement, ce qui n’est pas le cas d’autres stars de la téléréalité. Même si vous n’êtes pas une experte dans le domaine, vous n’aurez aucune difficulté pour copier son look qui est assez simple, mais très réjouissant.