Anaïs Camizuli (Les Anges) – En bikini, elle donne vraiment chaud à ses abonnés ! Absolument DINGUE !

Ainsi, de nombreux candidats ont marqué l’émission phare de TF1, à l’image de Tatiana-Laurens Delarue ou encore de Ayem Nour.

Dans une moindre mesure, il y a aussi eu Anaïs Camizuli, révélée dans la septième saison, bien qu’elle ait aussi participé depuis aux fameux « Anges de la téléréalité ». La jeune femme a en effet poursuivi son petit bout de chemin, notamment en fondant sa petite famille, dont elle est particulièrement fière aujourd’hui.

Le changement radical d’Anaïs Camizuli et de son corps

Alors que cela fait 9 mois que la jeune femme a donné naissance à sa fille, Kessi, Anaïs Camizuli luttait toujours contre les kilos qu’elle avait pris durant sa grossesse. Confinée aujourd’hui avec toute sa petite famille, il semblerait bien que la jolie brune soit parvenue à son objectif, comme elle le montre fièrement à ses abonnés Instagram, ce samedi 25 avril.

En effet, face à son miroir, l’ex-candidate de « Secret Story » a revêtu son plus beau bikini, qu’elle aurait acquis bien avant sa grossesse. En légende de cette story postée sur son compte, la jeune maman écrit très simplement « Pouvoir rentrer dans mon maillot avant grossesse, ça c’est fait ! ».

Une excellente nouvelle pour Anaïs Camizuli, d’autant plus qu’elle est vraiment sublime dans ce petit ensemble. Nul doute que les internautes apprécient cette petite parenthèse sexy.

Jusqu’à ce que les bébés atteignent l’âge d’un an, les jeunes mamans célèbrent en général l’anniversaire mensuel de leur progéniture, d’autant plus que c’est un excellent moyen de marquer l’évolution de son enfant. À ce sujet, Anaïs Camizuli ne fait pas exception, comme elle l’a prouvé aujourd’hui sur son compte Instagram.

« Mon cucu. Notre histoire a commencé il y a 18 mois, après 9 mois dans le ventre de maman il y a déjà 9 mois aujourd’hui que tu as décidé de pointer le bout de ton nez… Un départ bien compliqué tu le sais mon cucu mais ça, on le gardera pour toi et moi. Cet accouchement nous aura marqué, mais nous a aussi lié j’ai compris que j’avais mis au monde une petite guerrière… 9 mois aujourd’hui que quand je te regarde je vois un peu de papa un peu de moi… La vie de maman n’est pas facile tous les jours c’est vrai, mais j’essayerai d’être la meilleure pour toi ma fille. »