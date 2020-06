Amel Bent : divorcée de son mari, des révélations fracassantes !

Après avoir connu quelques mois compliqués lorsque l’affaire a été dévoilée dans les médias, la chanteuse avait réussi à remettre un peu de sérénité dans sa vie.

Depuis quelques mois, on savait que le procès de Patrick Antonelli pour corruption et blanchiment d’argent devait se tenir au mois de juin.

Ouvertes le 17 juin dernier, les trois séances ont permis à l’accusé de faire le point sur ses actions. Toutefois, un détail de son témoignage n’a pas manqué d’interpeller les médias.

Tout a commencé lorsque Patrick Antonelli est tombé amoureux de la jurée de The Voice. Gérant d’une auto-école dans la région parisienne, ce dernier a permis à de nombreuses personnes, dont quelques célébrités, d’obtenir leur permis de conduire sans avoir à le passer.

Moyennant finance, le mari de l’artiste a pu bénéficier de la complicité d’un agent de la préfecture, lui aussi poursuivi dans cette affaire peu reluisante.

Après avoir déjà fait de la détention il y a quelques années, Patrick Antonelli risque aujourd’hui jusqu’à 5 ans de prison et 150 000 euros d’amende.

Cette situation n’est pas sans inquiéter Amel Bent, qui avait déjà particulièrement mal vécu les prémices de cette affaire, lorsque son mari était resté en prison pendant quelques mois.

Pour se défendre lors de la première séance du procès, l’homme a prétendu avoir tout orchestré pour se mettre au même niveau financier que son amoureuse et ses amis. Évidemment, il est peu probable que cette circonstance trouve une oreille compatissante auprès du juge.

Alors que le verdict est attendu pour le 8 juillet prochain, Amel Bent tente comme elle le peut de garder la face et de soutenir le père de ses filles sur les réseaux sociaux. À l’occasion de la fête des Pères, elle n’avait d’ailleurs pas manqué de lui faire une déclaration en bonne et due forme.

« Une bonne fête des pères à mon père et à mon mari que j’aime. Vous n’êtes pas parfaits. Nul n’est parfait. Si Dieu pardonne, alors qui suis-je pour juger ? Parfois on fait de son mieux mais on le sait, ‘le mieux est très souvent l’ennemi du bien’ », a-t-elle écrit dans un message sur Instagram.