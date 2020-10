PS5 et un line-up des jeux vidéo : des découvertes décevantes ? Voici les premiers opus prévus par Sony

Les fans de l’univers de la Playstation devront encore prendre leur mal en patience pendant encore quelques semaines, mais nous avons très régulièrement des informations sur le lancement de la nouvelle console de Sony qui devrait faire un carton dès sa sortie face à la Nintendo Switch notamment. En effet, on imagine que les éditeurs de jeux vont profiter des prochains jours pour dévoiler les premiers jeux qu’ils comptent sortir sur la PS5. A ce jour, on peut d’ores et déjà compter plus d’une centaine de titres qui devraient arriver prochainement sur la prochaine console de Sony.

PS5 : un teasing qui a commencé dès le mois de juin 2020 !

Au départ, seul le jeu Spider-Man : Miles Morales avait été annoncé pour sortir pour le jour de la sortie de la console : le 19 novembre 2020. En effet, tous les autres jeux de la console n’avaient pas de date précise ou bien une sortie évoquée pour l’année 2021 ou même 2022.

Par exemple, on sait d’ores et déjà que Resident Evil Village devrait arriver pour le mois de janvier 2021, et c’est également le cas pour la suite du jeu Horizon : Zero Dawn avec Horizon II : Forbidden West qui ne devrait pas sortir avant l’année 2021 également. Dans ce prochain épisode, on devrait découvrir Aloy sur la côte de Californie affronter de nouvelles créatures sur tous les terrains. Le prochain jeu Pragmata n’arrivera quant à lui pas avant 2022.

Quels sont les premiers jeux qui vont arriver sur la PS5 ?

Bien que la console ne soit pas encore sortie et que le line-up de cette dernière peut encore évoluer jusqu’aux derniers jours, nous savons d’ores et déjà que 5 jeux provenant de Sony seront déjà disponibles pour le lancement de la console. Le 19 novembre prochain, on devrait donc retrouver sur la PS5 Astro’s Playroom, Demon’s Souls, Destruction All Stars, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales (dans une version classique ou ultimate), et enfin Sackboy A Big Adventure. D’autres titres ont également été annoncés officiellement, comme par exemple Assassin’s Creed Valhalla, ou encore The Lords of the Rings : Gollum.

Bien qu’à cette date nous n’avons pas encore connaissance des jeux-vidéos des éditeurs tiers pour la sortie de la console, ils devraient être nombreux pour ne pas décevoir les joueurs qui attendent la console depuis maintenant plusieurs mois. Mais s’il y a également un sujet sur lequel les plus grands fans de la console ont beaucoup d’attente, c’est également la rétrocompatibilité de la console !

Les jeux des anciennes Playstation seront-ils compatibles avec la PS5 ?

Voilà un sujet qui peut rapidement fâcher les fans d’une console ou au contraire les rendre admiratifs, comme on a pu le voir avec Nintendo et sa Switch qui n’en finit pas de porter d’anciens jeux sur ce support ! Concernant la PS5, Sony a déjà communiqué sur le sujet et a clairement annoncé que 99% des jeux de la PS4 pourront être joués sur la PS5. En revanche, c’est la douche froide pour celles et ceux qui comptaient sortir leurs anciens jeux car il semblerait que les jeux de la PS1, PS2, et de la PS3 ne seront pas compatibles avec la nouvelle console de Sony. Espérons que cela ne déçoive pas trop les fans de la console !