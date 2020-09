Perdu dans l’espace saison 3 : Netflix déçoit les fans

Il faudra absolument l’apprécier à sa juste valeur puisque vous n’aurez pas de salves supplémentaires avec de nouveaux épisodes.

L’annonce a été faite sur Netflix et le compte officiel Twitter. Par conséquent, vous aurez le droit à un final de qualité, mais existe-t-il une date de diffusion ? La déception est encore plus grande, car la diffusion ne sera pas faite avant l’année prochaine.

Netflix annonce une sortie en 2021

Le paysage des séries est clairement chamboulé depuis quelques semaines à cause de l’épidémie et vous ne pourrez pas passer votre ennui en tentant de regarder Lost in Space. En effet, la série aura le droit à une dernière saison, ce sera la troisième et elle sera diffusée l’année prochaine. Netflix a tendance à jouer avec nos nerfs comme peut le faire Disney+ en France. En effet, d’autres pays ont eu l’occasion de diffuser la nouvelle plateforme de streaming, mais le gouvernement a eu gain de cause avec un report jusqu’au 7 Avril.

La saison 2 de Lost in Space a été diffusée sur Netflix il y a quelques mois, vous pouvez donc encore regarder les épisodes.

Par contre, une mauvaise nouvelle a été proposée sur le Twitter officiel de la série Perdus dans l’espace.

La saison 3 sera la dernière, cela montre que le concept ne rencontre pas forcément l’attente escomptée .

. Elle sera également diffusée en 2021, mais aucune date précise n’a été partagée.

Au vu du calendrier proposé généralement, il y a de grandes chances pour qu’elle soit inscrite au catalogue en Janvier 2021.

Sur Twitter, vous avez également eu le droit à une petite vidéo de présentation qui reste très brève, mais elle vous permettra peut-être de patienter jusqu’à l’année prochaine. Avec le confinement, les Français ont tendance à vider massivement le catalogue que ce soit pour les films ou les séries. Vous avez toutefois des alternatives avec Amazon Prime Vidéo qui vous propose un test gratuit pour les chaînes OCS.

Lost in Space était une série prévue sur trois saisons

Dans la plupart des cas, lorsque les séries ne rencontrent pas un succès, les producteurs sont contraints de les annuler très rapidement même si l’intrigue n’est pas résolue. Il y a souvent une bonne dose de frustration, mais les personnes à l’origine de la saison ont voulu s’exprimer à ce sujet notamment pour que les rumeurs ne prennent pas d’ampleur. Zack Estrin a donc accordé une interview dans laquelle il assure que la série était prévue à l’origine avec trois saisons. Cela permet de prévoir l’histoire des Robinsons avec une trilogie.

More #LostinSpace is coming. The third and final season arrives in 2021 on Netflix. pic.twitter.com/tZw1r5ZOCR — Lost In Space on Netflix (@lostinspacetv) March 9, 2020



Il n’a donc jamais été question de proposer aux adeptes des séries une version longue ou adaptée en fonction des réactions des fans. C’est souvent le principal problème pour diverses séries qui peuvent s’étirer sur le temps sans avoir un fond très réjouissant. Vous jonglez alors avec des dizaines de saisons sans forcément être capté. C’est pour cette raison que des showrunners décident de prendre le vent à contre-pied en proposant dès le départ une durée fixe. Il a également donné quelques informations supplémentaires concernant la création de Lost in Space.

Il convient également de se rappeler tout ce que ces personnages traversent, en essayant de survivre à chaque épisode. Si quelqu’un mérite de reprendre son souffle, c’est bien Will, Penny, Judy, Maureen, John, Don West, Dr. Smith … et le robot

De ce fait, vous devrez impérativement savourer à sa juste valeur Lost in Space en 2021 puisque Netflix n’aura pas d’autres épisodes dans sa poche pour vous satisfaire, mais d’autres productions sont au rendez-vous.